جلسة حول تسريع الثقة في التنقل ذاتي القيادة

أكد أرفيند كايلاس، مدير إدارة السياسة التقنية المتقدمة في شركة فولفو، في جلسة حوارية بعنوان: بناء الثقة - كيف تساهم الحوكمة في تسريع الثقة بالتنقل ذاتي القيادة، التي أدارها جوزيف سالم من شركة أي دي إل، على أن البنية التحتية الرصينة والسلامة يأتيان في المقام الأول لتعزيز ثقة المتعاملين بالتنقل ذاتي القيادة في ظل النمو المتسارع «mushrooming»، الذي يشهده هذا القطاع لا سيما وأن هذين العنصرين أي البنية التحتية والسلامة سيدفعان بكل تأكيد في تعزيز ثقة المتعاملين خاصة المستهلكين النهائيين.

وأشاد تيم دوكينز، رئيس قسم السلامة والأمن في شركة إن رايد بحماس هيئة الطرق والمواصلات في تبني التقنيات الحديثة في التنقل ذاتي القيادة والإنجازات، التي تحققها في أوقات قياسية جعلت من مدينة دبي نقطة جذب للخبراء والمختصين والشركات العالمية المتخصّصة في مجال تصنيع التقنيات الخاص بالتنقل ذاتي القيادة، الأمر الذي جعل من دبي مركزاً عالمية وحل ثقة لكل الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد عبّادي، الخبير في شركة أداس ضرورة توفير محورين مهمين وهما: السلامة الوظيفية «Functional Safety» لمعدات وتقنيات التنقّل ذاتي القيادة، وكذلك الأمن السيبراني في هذا المجال، وقد أوضح ضرورة إجراء تجارب عديدة ومتنوّعة قبل الإطلاق الفعلي للخدمة، آخذين بنظر الاعتبار العوامل الجوية وطبيعة الطرق والشوارع في كل مدينة.