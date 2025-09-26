منح الثقة للمختصين في التنقل الأخضر وزيادة تطبيقه

أكد خبيران مشاركان في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في دورته الرابعة 2025، أن الجهات التنظيمية والتشريعية في دولة الإمارات، تتعاون بشكل كبير في منح الثقة للمختصين في مجال التنقل الأخضر اللوجستي ذاتي القيادة والتوسع في تطبيقه والحرص على تطوير البنية التحتية الداعمة له.

وأشار كل من الدكتور تشوشن تشانج، الشريك المؤسس في شركة زيلوس، وبول نيومان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوكسا، خلال جلسة نقاشية بعنوان: «خلال جلسة مستقبل الخدمات اللوجستية في التنقل ذاتي القيادة»، وأدارها أندي جيل، المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سيمولتيك، إلى أنه من المتوقع توسع استخدام النقل اللوجستي ذاتي القيادة في المستقبل، مما سيحسن كفاءة عمليات النقل.

ودعا الدكتور تشوشن تشانج، إلى أهمية تحقيق شراكات عالمية لإطلاق المركبات ذاتية القيادة، لتميزها بالعديد من الميزات المختلفة، من أهمها أن السائق الآلي في التنقل ذاتي القيادة أكثر أماناً بـ 50 مرة من السائق البشري من حيث حجم الأداء وساعات العمل، بالإضافة إلى التقليل من الكلفة المالية في التصنيع.

فيما ذكر بول نيومان، أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تعني الاستغناء عن البشر، بل هي أداة ووسيلة لمساعدة البشر والتسهيل في أداء الأعمال، مؤكداً أهمية وضع الأسس وبناء المنظومات العملية المستقلة لمجال التنقل الأخضر اللوجستي ذاتي القيادة، لمساعدة الشركات الأخرى لبناء أعمالها المستقبلية بكفاءة وجودة عاليتين.