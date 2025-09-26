مشاركون: نجاح الأحداث الكبرى يرتبط بالخدمات والبنية التحتية

أكد عدد من الخبراء والمسؤولين المشاركين في جلسات المؤتمر، أن نجاح الأنشطة والفاعليات الدولية الكبرى، التي تقام في جميع أرجاء العالم، وخاصة الرياضية منها، لا يتوقف على التتويج بها، بل يرتبط أيضاً بالجهود التي تتم خارج الملاعب، لخروجها بالصورة الأجمل في سلاسة وسهولة التنقل بين الأماكن التي تستضيفها.

وأفادوا أن الاعتماد على التخطيط والتطوير في البنية التحتية والاستعانة بالذكاء الاصطناعي والحرص على تطبيق الاستدامة، فيما ينفذ من منشآت وخطط يمكن الاستفادة منه بشكل دائم بعد الأحداث أيضاً، وأن أهم وسائل نجاح الأحداث يرتبط بتركها إرثاً من الخدمات والبنية التحتية التي تم التخطيط لها وإنجازها قبل ووقت التنظيم ليستفيد منها سكان وزوار المدن لاحقاً.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت تحت عنوان: «استضافة كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية: كيف تقود لوس أنجلوس ابتكارات التنقل ذاتي القيادة خلال الفعاليات الكبرى» وشارك فيها:

السيدة تانيا كول، الوزيرة المستشارة للشؤون التجارية في سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، وأنا صوفيا خيمينيز، الملحق الاقتصادي والتجاري، سفارة المكسيك في الإمارات العربية المتحدة، وسكوت بلير، رئيس التحرير لمجلة «إنجينير ينج نيوز ريكور»، وتوني تافاريس، المدير التنفيذي في هيئة النقل لمقاطعة ألاميد، وأدارها سام حسون، المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة لاب كاردي.

وذكر المشاركون في الجلسة النقاشية أن تشكيل اللجان التنظيمية وتحقيق التواصل السهل فيما بينها، وتوفير البيانات وتحليلها، والتخطيط السليم وقابلية التوقُّع للظروف الطارئة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة وسائل التنقل السلس لجماهير الأحداث الرياضية العالمية، كلها أمور يجب أن تدار من قبل المختصين وأصحاب الخبرات لضمان نجاحها.