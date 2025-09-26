بحث آليات تطوير أنظمة القيادة الذاتية بالمركبات

تناولت جلسة «آليات تطوير أنظمة القيادة الذاتية بالمركبات - تمهيد الطريق باستخدام تقنيات متقدمة في القيادة» موضوع كيف تصبح المركبات ذاتية القيادة أكثر فعالية وأكثر أماناً ودورها في تخفيف أعباء الازدحام المروري على الأفراد، وأدارت الجلسة باربرا كاردللي، الرئيس التنفيذي لشركة LAbCARDI، التي طرحت أسئلة على المشاركين عن الروبوتات المستقلة وقدرتها على التنقل واستخدامها في التوصيل، وتوفير برمجة لأحكام السيطرة والتحكم بها.

وتحدث حسام يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة برايت درايف، عن تطوير أنظمة القيادة ذاتية القيادة في الحافلات والشاحنات، واستعرض جهود شركته في هذا المجال، قائلاً: «نوفر البرمجيات الخاصة، التي تعتمد في المركبات ذاتية القيادة، كما نزود الحافلات بالعديد من أجهزة الاستشعار لتطوير نظام القيادة الذاتية من المستوى الأول».

وأفاد سلمان مقيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بيك، قائلاً: «نجحت شركتنا في عمليات التوصيل، وحققنا نجاحاً بارزاً في هذا المجال، والآن نصنع الروبوتات المستقلة التي تستخدم في التوصيل، كما لدينا العديد من المعلومات والمعارف المتعلقة بتوجيه الروبوت والسيطرة عليه، ونعتمد دائماً على تطوير البرمجيات للتطوير، لتكون قابلة للمشاركة مع الجهات الأخرى».

أما مديرة التسويق في شركة تينسور إيمي لوكا فقد تحدثت عن تجربة شركتها في هذا المجال، وتعتبر من أوائل الشركات التي طورت المركبات ذاتية القيادة للاستخدام الشخصي، وأهمية نشر استخدامها في مختلف دول العالم في المقابل يجب أن تكون آمنة، لأن هذه المركبات سيكون لها سوق مستقبلي كبير ومهم.