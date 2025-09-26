«رؤية 2025» يختتم فعالياته برقم قياسي في عروض التوظيف

دبي - أحمد أبوالفتوح وعائشة الكعبي

اختتم معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025» فعالياته، أمس، بعد ثلاثة أيام حافلة باللقاءات والبرامج والفرص، التي جمعت بين الباحثين عن عمل من المواطنين والجهات الحكومية والخاصة، وبرقم قياسي في عروض التوظيف.

وشهد المعرض حضوراً واسعاً من الشباب الإماراتي، ما عكس حرصهم على استكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، والتفاعل مع المبادرات الرامية إلى دعم مسيرة التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية. وقدم المعرض العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية، من أبرزها برنامج «مفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي»، الذي أطلقته بلدية دبي لأول مرة على مستوى الدولة.

حيث أتاح للمشاركين محاكاة سيناريوهات تفتيش واقعية في قطاع الأغذية والمشروبات، كما أطلقت البلدية أيضاً برنامج «الشهادة المهنية في تحليل البيانات»، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي، لتمكين الكوادر الإماراتية الشابة من اكتساب مهارات رقمية متقدمة، تدعم خطة التحول الشاملة في دبي.

وشكلت منصة القيادة العامة لشرطة دبي إحدى أبرز نقاط الجذب في المعرض، من خلال الحملة التوظيفية، التي أعلنت عن شواغر لوظائف «ملازم طيار جامعي» و«طيار متدرب»، وأُتيحت للمتقدمين فرصة التسجيل، وتحميل المستندات، وحجز مواعيد المقابلات في الموقع مباشرة لشغل وظائف، تسهم في تنفيذ العمليات الإنسانية، ومهام البحث والإنقاذ، وخدمة المجتمع.

واستقطبت جمارك دبي إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل من المواطنين، من خلال برنامجها الرائد «مسار 33»، إلى جانب مجموعة من مبادرات التطوير المهني، التي تهدف إلى تعزيز المهارات في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية والتجارة.

تنوع المشاركين

وأكد راشد عيسى اليديوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدورة الحالية تميزت بتنوع الجهات المشاركة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والمصارف والاتصالات والطاقة، حيث حرصت المؤسسات على تقديم عروض توظيف مباشرة، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لإعداد الكفاءات الشابة لسوق العمل.

بالإضافة للنقاشات التي تناولت مستقبل الوظائف في ظل التحول الرقمي، وأهمية تطوير المهارات الشخصية والقيادية، فضلاً عن استعراض قصص نجاح ملهمة لشباب إماراتيين، تمكنوا من شق طريقهم المهني في قطاعات حيوية.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «أصبح معرض «رؤية» جسراً يربط بين الشباب الإماراتي الطموح وجهات التوظيف المستعدة للاستثمار في قدراتهم.

ويعكس التزام دولة الإمارات بتوفير فرص عملية، تتوافق مع طموحات المواطنين، وقد شهدنا هذا العام طلباً قوياً ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل أيضاً في المجالات المستقبلية مثل تحليل البيانات والطيران والخدمات الرقمية، ما يعكس اهتمام الشباب بالمهارات الحديثة والتخصصات الواعدة».

وأضافت: «وفر المعرض للمتقدمين فرصة الاطلاع على أحدث برامج التدريب والتطوير المهني، ويعمل على تمكين الكوادر الإماراتية من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. ونحن نفخر بأن «رؤية» أصبح منصة متكاملة تجمع بين التوظيف، والابتكار، والتعليم المهني، لتسريع مسيرة الشباب نحو مستقبل واعد ومستدام».

الإمارات للألومنيوم

وكشف مروان عبدالله البستكي، مدير الشراكات الاستراتيجية للموارد البشرية في الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توفير 100 فرصة عمل لخريجي الثانوية العامة والجامعة، مشيراً إلى تقديم 10 برامج وطنية للتدريب والتوظيف للإماراتيين، لدعم التوطين في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الشركة تقدم 7 برامج تدريبية معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تمنح المتدربين شهادات مهنية معتمدة، تشمل ثلاثة برامج في الهندسة والعمليات الميكانيكية والكهربائية، وبرنامجين في عمليات تشغيل المصاهر، وبرنامجاً في إدارة المرافق، وبرنامجاً في تشغيل محطات توليد الكهرباء.

إينوك

وأعلنت مجموعة «إينوك» عن انتقال أحدث دفعة من برنامجها للتدريب الفني «تي تي بي» بنجاح إلى مرحلة التدريب الميداني العملي، ما يمثل خطوة حاسمة في مسار تطورهم المهني، ويؤكد التزام المجموعة الراسخ بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدرات كوادر قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: «نفخر بما حققته هذه الدفعة التي انتقلت اليوم إلى المرحلة الميدانية من التدريب، إذ يجسد إنجازهم ثمرة التزامهم الجاد وفعالية برامجنا التدريبية، فقد ارتقوا من متدربين واعدين إلى كوادر مهنية قادرة على دعم وتعزيز عملياتنا على أرض الواقع، إن الاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأنهم سيشكلون ركيزة أساسية في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التميز التشغيلي، وترسيخ دور إينوك مزوداً رائداً لحلول الطاقة الموثوقة والمستدامة».

الدفاع المدني بدبي

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي عن توظيف بطلة الإمارات في رفع الأثقال عائشة المطيوعي، من أصحاب الهمم، خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف، وتأتي هذه الخطوة لسجلها الحافل بالإنجازات المتميزة في البطولات الرياضية الدولية والمحلية، حيث حصدت ميداليات ذهبية، تظهر التزامها بالتميز الرياضي والتفوق على كل الصعد.

وأكد المقدم الدكتور عمر عبدالقادر الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أن توظيف بطلة الإمارات عائشة المطيوعي في مركز حتا للدعم الإداري والفني جاء بعد إجراء مقابلة فورية، أدركنا خلالها الإمكانات والقدرات الفريدة، التي تجسدها عائشة المطيوعي، فقد استطاعت البطلة الإماراتية استقطاب انتباه اللجنة المسؤولة، بفضل سجلها الرياضي المميز، الذي يشمل عدة إنجازات في البطولات الدولية، ما أبرز قدرتها على تجاوز العقبات، وتحقيق النجاحات رغم التحديات.

وأوضح أن استقطاب هذه الفئة المهمة من المجتمع يمثل توجهاً استراتيجياً، يجسد رؤية الدفاع المدني في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بصورة فعالة.

وأفاد بأن هذا التوظيف يأتي في إطار سياسة واستراتيجية الدفاع المدني، التي تهدف إلى خلق بيئة عمل دامجة، تضمن تكافؤ الفرص للجميع، سواء في المجال الإداري أو الفني، وتتيح لأصحاب الهمم فرصة المشاركة الفعالة في كل الأنشطة والمشروعات الوطنية.

من جانب آخر كشفت القيادة العامة بالدفاع المدني بدبي عن توفيرها 34 فرصة عمل، منها 32 وظيفة في مجال الإنقاذ والسلامة العامة خلال المعرض، إلى جانب وظيفتين لأصحاب الهمم.

وشهد جناح القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تألقاً ملحوظاً خلال الأيام الثلاثة في المعرض، حيث قدم صورة مشرقة عن الفرص المهنية المتاحة، وأثبت نفسه وجهة أساسية للباحثين عن عمل، وصرح الهاجري بأن الجناح لم يكن مجرد مساحة عرض، بل كان منصة تفاعلية استقطبت الآلاف من الباحثين والباحثات عن وظائف، ما يعكس الثقة الكبيرة، التي أولتها الكوادر الوطنية لفرص العمل المعروضة في المعرض، حيث تجاوز عدد الطلبات الواردة حتى اليوم الختامي للمعرض أكثر من 7000 طلب وظيفي.