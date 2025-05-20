"طرق دبي" تشارك بمنصة متميزة في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025

تشارك هيئة الطرق والمواصلات بمنصة متميزة في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي، «جيتكس برلين 2025»، الذي يعد حدثاً عالمياً للشركات الناشئة في أوروبا، والمعرض التجاري الرائد في مجال التكنولوجيا، والشركات الناشئة، وقطاع الاستثمار الرقمي، ويقام في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025 بمشاركة أكثر من 135 دولة من عارضين وشركات ومستثمرين ومتحدثين وخبراء في المجال التقني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، والبيانات وإنترنت الأشياء، والمدن الرقمية، وغيرها من المواضيع التقنية الأخرى.

وستعرض الهيئة عبر منصتها في المعرض 5 مبادرات ومشاريع متميزة معنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس الافتراضي، في "رحلة المتعامل للتاكسي الجوي"، وتوفير خدمات الهيئة عبر تجربة رقمية متميزة من خلال "الأكشاك التفاعلية"، و"الدفع عبر بصمة الكفّ لاستخدام المواصلات العامة"، و"تعزيز الانسيابية المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي"، ومبادرة "تعزيز تجربة المشاة ومرتادي مسارات الدراجات الهوائية ".

وقال صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تؤكد الهيئة مضيها من خلال جيتكس أوروبا في تحقيق رؤيتها ورسالتها في جعل الإمارة أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، وتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام والمبتكر من خلال استراتيجيتها الرقمية (2030)، التي تواءم مع استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف من خلالها إلى تطوير بنية تحتية رقمية مرنة قابلة للتطوير، وكذلك اعتمادها لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي (2030)، متضمنّةً (81) مشروعاً ومبادرة تهدف من خلالها إلى الريادة العالمية للهيئة في مجال التنقل المعّزز بالذكاء الاصطناعي".

رحلة المتعامل للتاكسي الجوي

وتعرض منصة الهيئة في المعرض مبادرة "رحلة المتعامل للتاكسي الجوي"، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم تصور مستقبلي مبتكر لتجربة المتعامل مع خدمة التاكسي الجوي، التي تركز على تحسين تجربة المتعامل في جميع مراحل الخدمة، مما يضمن توفير خدمة متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والابتكار مع تعزيز استخدام التقنيات الناشئة لتحسين الكفاءة والراحة للمتعامل.

الأكشاك التفاعلية

كما تعرض المنصة مبادرة "الأكشاك التفاعلية"، التي صُممت لتوفير جميع خدمات الهيئة بطريقة مبتكرة تجمع بين السلاسة والمرونة بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الكفاءات باستخدام تقنيات حديثة تلبي احتياجات المتعاملين بشكل سريع وميسر وعلى مدار الساعة 24/7.

الدفع ببصمة الكفّ

وستقدم المنصة كذلك مبادرة "الدفع ببصمة الكفّ لاستخدام المواصلات العامة"، من خلال مواكبة تطوير أنظمة بطاقة الدفع "نول" التي تهدف إلى تعزيز تجربة تنقل آمنة وسهلة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي، بحيث يتم استخدام تقنية الدفع ببصمة الكفّ، التي تعتبر أحد أحدث خيارات الدفع الرقمية عبر تأكيد هوية المستخدم بسرعة ودقة، وربط بصمة الكفّ بالحساب الخاص بالمتعاملين في نظام "نول ".

الذكاء الاصطناعي في الانسيابية المرورية

كما ستقدم منصة الهيئة في المعرض مبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانسيابية المرورية، من خلال استخدام خوارزميات متقدمة لتقليل الازدحام وتعزيز الأمان، حيث تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الفورية، للتحكم بإشارات المرور، وتوفير رؤية تنبؤية لإدارة التنقل بكفاءة في شوارع وطرق الإمارة.

تعزيز تجربة المشاة ومرتادي مسارات الدراجات الهوائية

وتتضمن منصة الهيئة مبادرة "تعزيز تجربة المشاة ومرتادي مسارات الدراجات الهوائية"، من خلال عمود متعدد الاستخدامات يوفر مجموعة من الخصائص والمميزات التقنية، التي تساهم في تعزيز تجربة المشاة ومرتادي تلك المسارات، والتفاعل مع المميزات التقنية ونقاط الراحة المدمجة ضمن هذا العمود حيث يحتوي على مظلة، كرسي، منافذ USB، كاميرا، مضخة هواء، وبعض أدوات الصيانة الأساسية لمستخدمي الدراجات الهوائية.