شرطة دبي تبحث تعزيز حقوق الإنسان

نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي جلسة حوارية عنوانها «حقوق الإنسان في عالم متغير.. تحديات الواقع وآفاق المستقبل»، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة إقليمياً وعالمياً، ومناقشة السبل الكفيلة بحفظ الحقوق وحمايتها في المجتمع، بما يتماشى والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وشهد انطلاق الجلسة العميد عبدالرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وعدد من مديري الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والجهات ذات الاختصاص المعنية بمجال حقوق الإنسان، والعقيد سعيد السبوسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم دكتور علي المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وكذلك ممثلو الجهات المشاركة في الجلسة الحوارية.

وتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة وبحث 4 محاور رئيسية تشمل: حماية الطفل والمرأة، والاتجار بالبشر، والدعم الإنساني، والتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية للخروج بتوصيات وحلول ناجعة تعزز حماية وصون حقوق الإنسان. ورحب العميد عبدالرحمن الشاعر، بالسادة الحضور، مؤكداً حرص دولة الإمارات على إرساء دعائم منظومة التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الحقوق والحريات لكل من يعيش على أرضها، عبر الالتزام بالاتفاقيات الدولية.