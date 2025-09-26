قمة الاقتصاد الأخضر تبحث الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا المجال، إذ تدفع عجلة الحوار البنّاء، وتوحّد الجهود الدولية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، قائم على الابتكار والشراكات العابرة للحدود، وتبحث الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية.

وتُعقد القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».

وتشكل الدورة الحادية عشرة امتداداً لمسيرة القمة التي رسخت موقعها كأحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستدامة والعمل المناخي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر:

«في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أصبحت منصة دولية مرموقة، تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى، وإطلاق المبادرات والشراكات الرائدة.

وأضاف معاليه: «قد أسهمت القمة منذ انطلاقتها في بلورة حلول عملية، دعمت مسيرة التحول الأخضر إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانة دولة الإمارات منارة للاستدامة ومركزاً للحوار البنّاء والعمل المشترك».

وتتناول محاور القمة في دورتها الحادية عشرة، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، جوانب متكاملة، تعكس شمولية الاقتصاد الأخضر، وتعزز مكانة دبي جسراً عالمياً يربط بين الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية، ومنصة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.

وقال أناند فيرما المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيكت إيه آي»، وأحد المتحدثين خلال القمة: «تتطلب جهود مواجهة التغير المناخي حلولاً عملية، وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، وقد أثبت الذكاء الاصطناعي فعاليته في هذا المجال».

وأضافت الدكتورة أماليا بانتازديس رئيسة شركة «لموس كونسلتنتس إنترناشيونال»، وأحد المتحدثين: «يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تغيير جذري في جميع جوانب انتقال الطاقة».

اهتمام عالمي

وأشارت إيلي أدايمي رئيس تطوير الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في مجموعة غلف كرايو، وأحد المتحدثين، إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام عالمي، لكن هذا الاهتمام ليس كافياً لضمان إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، وتأمين الوقود النظيف للمستقبل.

وقالت جيسيكا سكوباكاسا الشريكة المؤسسة لشركة Olive Gaea: «مع تزايد الحاجة الملحة للحلول المناخية، صار من اللازم اتخاذ إجراءات فعلية».

ولفت نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، إلى أن تحقيق الحياد الكربوني يعد أمراً ضرورياً لمكافحة التغير المناخي، الذي يؤثر بشكل كبير في المنطقة العربية. وتتطلب مواجهة التغير المناخي إحداث تحول جذري ينأى بنا عن استخراج الوقود الأحفوري واستهلاكه.

وقالت إنجي جبر شريك معاون في مجال الاستدامة في شركة «+إمباكت»، ورئيس شركة «كلايمتايز»: «لم تعد السياسات المتعلقة بالمناخ تتطور بمعزل عن السياسات الأخرى، بل باتت تتشكل من خلال تفاعلٍ معقد، تنخرط فيه مجموعة من الأولويات، ابتداءً من أمن الطاقة، ووصولاً إلى المرونة الاقتصادية والنمو الصناعي».