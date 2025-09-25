الطاير: البنية التحتية الذكية المتكاملة محوراً للدورة 5 من "تحدي دبي"

أعلن معالي :مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن تخصيص الدورة الخامسة لتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، لمحور "البنية التحتية الذكية المتكاملة" (Smart Integrated Infrastructure)، حيث ستتنافس الشركات لتصميم الأنظمة والبنية التحتية، التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل أجهزة الاستشعار، والاتصال بالإنترنت، وتحليل البيانات، لتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحضرية والعامة، بحيث تتسم البنية التحتية باندماج مختلف المكونات الرئيسة، والاستدامة لتحقيق الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، والذكاء في استخدام البيانات وتحليلها لتحسين الأداء.

جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي جرت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، وأكثر من 80 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة.

أربع اتفاقيات

وقعت هيئة الطرق والمواصلات، خلال أعمال المؤتمر، أربع اتفاقيات مع شركة إعمار العقارية، ومجموعة الفطيم، والفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، وهما تحالف شركتي وي رايد ودويتشه بان، وشركة زيلوس تكنولوجي، وذلك بهدف عرض واختبار التكنولوجيا ذاتية القيادة.

وشهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، وسعادة محمد علي العبار مؤسس إعمار ونون، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، وسعادة عمر عبدالله الفطيم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم العقارية، توقيع الهيئة اتفاقيتين مع شركة إعمار العقارية، ومجموعة الفطيم، لإطلاق منطقة حي دبي للتنقل ذاتي القيادة، في منطقة فستفال سيتي ودبي كريك هاربور.

وقع الاتفاقية عن الهيئة السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة إعمار العقارية، السيد أحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي للشركة، وعن مجموعة الفطيم العقارية، السيد نعمان عطاالله الرئيس التنفيذي للمجموعة.

كما شهد معالي مطر الطاير، والدكتور توني شو هان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وي رايد، والسيد كونغ تشي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زيلوس تكنولوجي، توقيع الهيئة اتفاقيتين مع تحالف شركتي وي رايد ودويتشه بان، الفائز بالمركز الأول في تحدي دبي لعالمي للتنقل ذاتي القيادة، وشركة زيلوس تكنولوجي، الفائزة بالمركز الثاني، نصت على تبادل الخبرات واستكشاف فرص عرض واختبار التكنولوجيا ذاتية القيادة في دبي، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنقل المستدام والذكي.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن تحالف شركتي وي رايد ودويتشه بان، السيدة جنيفر لي المدير التنفيذي المالي ورئيس الشؤون الدولية في شركة وي رايد، عن شركة زيلوس تكنولوجي، السيد وانغ يونغبو مدير عام شركة زيلوس تكنولوجي فرع الامارات.

مختبر عالمي

وأكد معالي مطر الطاير أن توقيع الاتفاقيات، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وترسيخ مكانتها كمختبر تجارب عالمي لتقنيات المستقبل، كما يأتي في إطار التزام هيئة الطرق والمواصلات بدعم الحلول الابتكارية، وتبني أحدث التقنيات العالمية التي تسهم في تطوير وتعزيز منظومة التنقل المستدام والذكي في دبي.

وقال معاليه: نؤمن أن الاستثمار في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، يمثل ركيزة رئيسة في التحول الرقمي، ويدعم جهودنا في توفير خدمات متطورة تعزز سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة، هي إحدى مخرجات مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد منصة عالمية لتشجيع الشركات العالمية والناشئة على ابتكار تقنيات عملية تسهم في الارتقاء بمنظومة التنقل الذكي، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلال حلول متكاملة تدعم النقل الجماعي، وتقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة، والتعامل مع التحديات القائمة.