«رؤية 2025» يستكشف الفرص والبرامج أمام الباحثين عن عمل

دبي - أحمد أبو الفتوح وعائشة الكعبي

واصل معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025» في يومه الثاني بمركز دبي التجاري العالمي استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين والباحثات عن عمل، الذين توافدوا أمس على أجنحة الجهات الحكومية والخاصة لاستكشاف الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية المتاحة، بما يعكس المكانة المتنامية للمعرض كمنصة وطنية للتوظيف وتنمية المهارات وتمكين الكفاءات الإماراتية.

ولم يقتصر الحضور على فئة الباحثين عن عمل فقط، بل شهدت أروقة المعرض زيارات مكثفة من طلاب المدارس والجامعات، الذين حرصوا على الاطلاع عن قرب على المسارات المهنية المستقبلية التي تواكب توجهات الدولة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الأمر الذي أضفى زخماً إضافياً على فعاليات اليوم الثاني.

شرطة دبي

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، التزام القيادة العامة لشرطة دبي بالمشاركة الفاعلة في معرض «رؤية» للتوظيف، وتوفير شواغر وظيفية متميزة لأبناء الوطن في مختلف المجالات الشرطية والأمنية، بما يواكب تطلعاتهم المستقبلية، ويسهم في تسخير إمكاناتهم وقدراتهم لخدمة العمل الشرطي، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها معاليه لجناح شرطة دبي في المعرض، بحضور اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.

حيث اطلع من العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية، على آليات استقبال طلبات المواطنين عبر الأجهزة الذكية المتاحة في منصة شرطة دبي داخل المعرض.

وأشاد المري، بمعرض «رؤية» الذي يعدّ المنصة الوطنية الأكبر لتمكين الكفاءات الإماراتية، وجسراً يربط الشباب والموهوبين بفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، المحلية والدولية، تحت سقف واحد. وشهد جناح شرطة دبي خلال اليومين الأول والثاني من المعرض إقبالاً واسعاً من الباحثين عن عمل.

حيث استقبل العشرات من الطلبات للالتحاق بالوظائف المطروحة على مستويات متعددة، شملت المرشحين من خريجي الجامعات والمهن التخصصية، مع إمكانية التقديم مباشرة عبر الأجهزة الذكية وإرفاق المستندات المطلوبة بسهولة ويسر.

أراضي دبي

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حضورها لدعم وتمكين فئة أصحاب الهمم وضمان دمجهم في سوق العمل وذلك من خلال توفير عدد من فرص العمل في مراكز الخدمات الخارجية «أمناء الخدمات العقارية»، ويأتي هذا التوجه في إطار حرصها على تعزيز التمكين المستدام لأصحاب الهمم في سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم والتي تتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم.

وفي خطوة تجسد التزامها بدعم مستهدفات التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورهم في القطاع العقاري، شهد جناح الدائرة ضمن منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

والذي يقام تحت شعار «حيث تلتقي المواهب بالفرص»، استعراض مجموعة من الفرص الوظيفية للمواطنين في مجالات متنوعة تشمل علوم البيانات، المحاسبة، التدقيق المالي، القانون والهندسة مما يسهم في توفير فرص نوعية لتمكين الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات في سوق العمل. وكشف إبراهيم الصايغ، رئيس قسم التوطين والتنوع والشمول في إتش إس بي سي الإمارات، عن طرح 200 شاغر وظيفي جديد لأبناء مدينة العين للعمل في مركز العين للتميز، وذلك خلال مشاركة البنك في معرض «رؤية للتوظيف 2025»

إينوك

وأكد حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، أن معرض «رؤية» يشكل منصة مهمة للتواصل مع ألمع المواهب الإماراتية وضمهم إلى كوادر المجموعة، إذ يشكل الاستثمار في كوادرنا الإماراتية عاملاً حاسماً لنجاح عملياتنا ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة، حيث توفر المجموعة عبر مشاركتها في المعرض، وظائف في مجالات التكرير والهندسة الكيميائية والأمن السيبراني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مستهدفة استقطاب أفضل الخريجين والمهنيين الإماراتيين للانضمام إلى عملياتها.

مجموعة الرستماني

وأعلنت مجموعة الرستماني، خلال مشاركتها في معرض «رؤية» للوظائف عن طرحها حوالي 70 فرصة عمل، ضمن محفظتها الواسعة من الشركات، حيث شملت الشواغر حوالي 30 فرصة للتوظيف بالمركز الجديد للاتصالات في رأس الخيمة، و10 شواغر للعمل متاحة في الرستماني للصرافة.

بالإضافة إلى فرص وظيفية متنوعة في عدة أقسام وإدارات، حيث تحرص المجموعة على توفير فرص وظيفية مجدية ومستدامة، من خلال برامج مكثفة لا تسهم فقط في النمو الفردي للكوادر، بل تدعم أيضاً رؤية الدولة في بناء قوة عمل وطنية تنافسية.