عبدالله آل خليفة: التنقل الذاتي فرصة حقيقيةفي عمل المدن ونمو اقتصاداتها

أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، في كلمته الرئيسية بعنوان (بناء منظومات نقل أذكى وأكثر استدامة)، أن مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025 يعد من المبادرات التي تشكل منصة نوعية تتيح للعالم استكشاف آفاق جديدة، وتخيل مسارات مبتكرة، لصياغة مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وشمولية في مجال التنقل.

وذكر معاليه أن التنقل الذاتي ليس مجرد تطور تكنولوجي فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية لإعادة التفكير في كيفية عمل المدن، ونمو اقتصاداتها، وإسهام المجتمعات في تقليل البصمة البيئية. حيث إن المستقبل الذي ننشده يقوم على منظومة متكاملة ترتكز على السياسات المرنة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار المستدام، والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء، بما يضمن الابتكار المسؤول والآمن.

وأوضح معاليه أن مملكة البحرين تضع الأسس لبناء مثل هذا النظام المتكامل عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية رقمية عالمية المستوى، والتزام حكومي راسخ، يرسخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً رائداً للجيل القادم من حلول التنقل.

برامج تجريبية

وأكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة أن تحويل الطموحات إلى واقع يتطلب عنصرين أساسيين: برامج تجريبية تثبت جدواها في العالم الواقعي، واستثمارات مستدامة تدعم استمراريتها. ومن هذا المنطلق، تستكشف ممكلة البحرين حالياً إنشاء مناطق تجريبية مخصصة، مثل ممرات لوجستية ذكية، ومشاريع ربط متطورة، إضافة إلى دراسة إمكانات تطوير طرق مخصصة للمركبات ذاتية القيادة في مناطق استراتيجية أخرى.