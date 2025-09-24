«محمد بن راشد للإسكان» تنال تصنيف «7 نجوم» الأعلى عالمياً في جائزة الابتكار المؤسسي

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً غير مسبوق باعتبارها أول جهة على مستوى العالم تنال التصنيف الأعلى «7 نجوم» في جائزة الابتكار المؤسسي «Organization-Wide Innovation Award – OWIA».

ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية لأفضل الممارسات «International Best Practice Competition» لعام 2025.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة المؤسسة في دمج أفضل الممارسات الدولية مع ابتكاراتها النوعية، ويجعلها نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق الابتكار المؤسسي.

وتنظم الجائزة من قبل جهات دولية متخصصة في نشر وتقييم أفضل الممارسات المؤسسية حول العالم، وهي: BPIR.com، مركز بحوث التميز المؤسسي «COER»، والشبكة العالمية للمقارنات المرجعية «GBN».

وتمنح الجائزة للممارسات الريادية المتميزة، والتي تعكس قدرة المؤسسة على تطوير حلول مبتكرة وفعالة، ضمن بيئة عمل محفزة وداعمة للابتكار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وفق استراتيجية المؤسسة ومنظومة الابتكار فيها.

وجاء تقييم المؤسسة وفق عشرة محاور رئيسية تشمل: القيادة، التخطيط الاستراتيجي، تطوير القدرات البشرية، العمليات والأدوات والتقنيات، إدارة الأفكار وأفضل الممارسات، الموارد والمرافق، الثقافة المؤسسية، علاقات الشركاء وأصحاب المصلحة، مؤشرات الأداء، والنتائج المحققة.

ويعكس هذا الفوز النجاح المستمر للمؤسسة في توفير بيئة عمل مبتكرة، وتعزيز التنافسية، واستشراف مستقبل القطاع الإسكاني، ويعزز مكانتها مؤسسة ريادية داعمة لرؤية دبي والإمارات في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً عالمياً على الجهود الريادية للمؤسسة واعترافاً بمكانتها جهة مبتكرة تسهم في تطوير قطاع الإسكان الحكومي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.