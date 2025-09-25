ملتقى «أمن المجمعات السكنية» يستهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بدبي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ملتقى «أمن المجمعات السكنية».

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، وممثلي الشركات والمطورين العقاريين، وعدد من الضباط.

وقال العميد سعيد الهاجري، إن الملتقى يعزز العلاقات مع كل الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات، ومنهم الشركاء العاملون والمُشرفون على المجمعات السكينة على مستوى إمارة دبي، مشيراً إلى أن فعاليات المُلتقى تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية. وبين أن المُلتقى يهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في أن تكون دبي المدينة الأكثر أمناً.

وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتبني أفضل الممارسات العالمية والأنظمة الذكية في تعزيز الأمن والأمان، وصولاً إلى تحقيق صفر في معدل الجرائم، وبخاصة في مناطق قطاعات المجمعات السكنية.

إشادة

وأشاد العميد سعيد الهاجري بالجهود المبذولة من كل الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في وضع آلية عمل مُستدامة، للوصول إلى الهدف صفر جريمة في قطاع المجمعات السكنية، وإعداد خطة عمل مشتركة للتوعية.

والعمل على تعزيز الدورات التخصصية للعاملين في المجمعات السكنية من حراس أمن وغيرهم، إلى جانب استخدام الأنظمة الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتأمين المساكن.

وقال العقيد عارف بيشوه، إن الملتقى يعتبر منصة لتعزيز الجهود المشتركة والشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي والمؤسسات ذات الصلة والمطورين والعقاريين وشركات إدارة الملكيات المشتركة، من أجل ضمان استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة سكنية آمنة، تعكس السمعة العالمية، التي تحظى بها إمارة دبي وجهة للعيش والعمل والاستثمار.