32780 مكالمة لمركز الاتصال في «بيت الخير» خلال 2025

أكدت جمعية «بيت الخير» أن مركز الاتصال التابع لها، والمُفعَّل عبر الرقم 043810000، قد استقبل من بداية العام وحتى تاريخه، أكثر من 32,780 مكالمة واردة من الجمهور، في مؤشر واضح إلى حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من قبل المجتمع.

ورغبة الأفراد في التواصل المباشر للحصول على الدعم والمساعدة، وهو ما يعكس نجاح جهود الجمعية في تعزيز مبادئ الشفافية، وترسيخ جسور التواصل الفعّال مع المستفيدين.

ويعمل المركز تحت إشراف مباشر من قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين في الجمعية، حيث تتولى أربع موظفات، إلى جانب مسؤولتهن، مهمة الرد اليومي على اتصالات الجمهور، والقيام باستقبال الاستفسارات والطلبات، بكل عناية واهتمام. كما يحرصن على تزويد المتصلين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتوضيح حالة ملفاتهم، إلى جانب التعامل الجاد مع الشكاوى وتحويلها إلى الأقسام أو الفروع المختصة عند الحاجة.

ويستند عمل المركز إلى نظام تقني متطور، يعتمد على شاشات مخصصة لتسجيل تفاصيل المكالمات بدقة عالية، بما يتيح إمكانية متابعة كل حالة على حدة، وضمان تقديم الدعم المناسب في الوقت الملائم، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المؤسسية.

ولا يقتصر عمل مركز الاتصال على تقديم الخدمات الروتينية، بل يمتد ليشمل التعامل مع الحالات الموسمية التي تتطلب عناية خاصة، كاستقبال طلبات التسجيل للمير الرمضاني خلال شهر رمضان المبارك، أو تنظيم الطلبات المتعلقة بالمساعدات الدراسية مع بداية موسم العودة إلى المدارس، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيد.

ويعمل الفريق النسائي المسؤول عن المركز طوال أيام الأسبوع، وفق جدول زمني محدد، حيث تبدأ ساعات العمل من الإثنين إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى 11:30 صباحاً يوم الجمعة، ما يضمن بقاء خطوط الاتصال مفتوحة أمام كل من يحتاج إلى الدعم أو يسعى لطرح استفسار أو تقديم طلب.