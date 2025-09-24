مكتوم بن محمد: الميزانية الاتحادية أداة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وتلبية متطلبات المسيرة التنموية للإمارات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية الاتحادية أداة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وتلبية متطلبات المسيرة التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات.

ولفت سموه إلى أن المؤشرات الراهنة تعكس التطور الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وكان سموه حضر اليوم اجتماع لجنة الميزانية العامة، حيث تم استعراض مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، ووجّه سموه باستكمال مشروعها تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

كما جرى خلال الاجتماع مراجعة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، والاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة، وما تم إنجازه منها خلال الفترة الماضية من العام الحالي.

واختتم سموه بالتأكيد على المضي قدماً لتحقيق رؤى القيادة وترسيخ ريادة الإمارات بين الأمم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استعرضنا خلال اجتماع لجنة الميزانية العامة مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2026 ووجهنا باستكمال مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد، كما راجعنا التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، واطلعنا على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة من العام الحالي".

وأضاف سموه: "الميزانية الاتحادية هي أداتنا لترجمة توجيهات قيادتنا وتلبية متطلبات مسيرة الإمارات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، ومؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومعاً نمضي لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة وترسيخ ريادتنا بين الأمم".