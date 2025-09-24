أحمد بن محمد يشهد افتتاح "مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة"

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، أعمال "مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة" الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بمشاركة 3000 خبير وباحث و80 متحدثاً من كبار المسؤولين والمختصين في قطاع التنقل المستقبلي.

وأكد سموه أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لصناعة المستقبل، عبر مبادرات ونماذج رائدة تسهم في إعادة تشكيل ملامح التنقل الحضري على مستوى العالم.

وشهد سموه خلال الحدث تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من "تحدي دبي 2025"، حيث فاز به تحالف شركتي وي رايد ودويتشه بان.

كما اطلع سموه على مجسم "حي دبي للتنقل ذاتي القيادة" الذي يضم ثلاث مناطق تشغيلية متكاملة توفر حلولاً مبتكرة للتنقل الذكي.

