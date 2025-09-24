تعاون بين محاكم دبي ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي

أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لتطوير التعاون الثنائي في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية ذات الصلة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكمين الرياضيين والمختصين في التعامل مع هذه الفئة من المنازعات.

وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وجمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لتتضافر من خلالها جهودنا الرامية إلى تعزيز كفاءة وشمول الخدمات العدلية وتسريع وتيرة إنجازها وتسهيل الوصول إليها.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية تدعم مسار العمل المؤسسي المشترك في تنفيذ الأحكام القضائية وتطوير قدرات المحكمين الرياضيين، كما تشكل نواة لتطوير منظومة تحكيم رياضي أكثر مرونة، مواكبة لتطور القطاع الرياضي في الدولة».

وأكد جمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن توقيع اتفاقية التعاون مع محاكم دبي تعد إضافة كبيرة لمسيرة عمل المركز، واستراتيجيته القائمة على تفعيل الشراكات، ومد جسور التواصل الفاعل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يدعم جهوده ورسالته وأهدافه النابعة من إيمانه بأهمية تسوية النزاعات الرياضية، والفصل فيها من خلال التوفيق والتحكيم.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي نجح فيه المركز في بناء قاعدة من الموفقين والمحكمين أصحاب الخبرات المتراكمة في المجالات القانونية والرياضية.