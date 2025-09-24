مجلس طلبة الجامعات والكليات ينظم تحدي «المناظرات الشرطية الأمنية»

نظّم مجلس طلبة الجامعات والكليات بشرطة دبي فعالية «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» المخصصة لطلبة الأكاديميات والكليات العسكرية، بهدف الاطلاع على آراء الشباب والخروج بتوصيات حول قضايا اجتماعية وأمنية معاصرة، وذلك ضمن مناظرات شرطية بين فرق طلابية لتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشهد فعاليات المناظرات التي تم تنظيمها في نادي ضباط شرطة دبي، العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور جمال الشحي، عميد أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد ركن دكتور إبراهيم حسن الزعابي، العميد الأكاديمي لكلية الشرطة في إمارة أبوظبي، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي.