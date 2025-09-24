«ويتيكس» يحشد الجهود العالمية لمواجهة شح المياه وتحديات الاستدامة

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع «ويتيكس» شركات المياه المحلية والعالمية الرائدة لتسليط الضوء على أحدث تقنيات إنتاج المياه وتنقيتها، وإدارة الشبكات الذكية، ويواصل «ويتيكس» دوره الجوهري بوصفه منصة عالمية لتطوير حلول مياه مستدامة ومواجهة تحديات شح المياه.

ويعتبر «ويتيكس» المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية الخضراء والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمن السيبراني والرقمنة والمدن المستدامة والمباني الخضراء والذكاء الاصطناعي والشبكة الذكية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

تبادل الخبرات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس):

«يجمع المعرض المبتكرين والشركات والمستثمرين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات والمعارف وأحدث المستجدات، وتقديم حلول طويلة الأمد تسهم في سد الفجوة المتزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة، حيث يشجع المعرض على الاستثمار في الحلول المبتكرة لإدارة المياه وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في بناء مستقبل الأمن المائي».

وأضاف: «نظراً إلى أن المياه حاجة أساسية للإنسان، يعمل المعرض على تحفيز وصول الجميع إلى موارد مائية موثوقة وآمنة، ويسهم بالتالي في دفع عجلة تنمية المجتمعات ودعم استدامة قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الجوهرية.

ويوفر المعرض منصة عالمية لدعم الشراكات والتعاون الهادف إلى مواكبة تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني السريع والتوسع الحضري والاحتياجات المائية المتزايدة لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة».

وقد كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن 4 مليارات شخص (نحو ثلثي سكان العالم)، يعانون ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام.

وبحسب اليونيسيف فإنه بحلول عام 2040، سيعيش طفل واحد من كل 4 أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق تعاني من نقص شديد في المياه. وعربياً تعاني 13 دولة من ندرة مياه حادة، فنصيب الفرد العربي من المياه العذبة لا يتجاوز 800 متر مكعب في السنة.

ووفقاً للأمم المتحدة، قد يواجه نحو 40% من سكان العالم خطر ندرة حادة في المياه بحلول عام 2040. ومن الممكن أن تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح نحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

التزام راسخ

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء: «تجسّد شراكتنا الطويلة الأمد مع معرض ويتيكس، التزامنا الراسخ بدعم أجندة دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار، وبصفتنا راعياً استراتيجياً، نفخر بالمساهمة في هذا الحدث المحوري، الذي يجمع نخبة من الخبراء العالميين، ويستعرض رؤى مستقبلية لقطاعي الطاقة والمياه.

وقال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تسرنا المشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) كراعٍ استراتيجي، لتسليط الضوء على دور شركة مياه وكهرباء الإمارات في تشكيل مستقبل قطاع المياه والطاقة في دولة الإمارات.

وضمن جناح جمهورية فرنسا الدولي في المعرض، تستعرض شركة (إير ووتر أكتيفيتي AIR WATER ACTIVITY) حلولها لإنتاج مياه شرب من رطوبة الهواء، وتمتاز حلول الشركة بكفاءاتها العالية في استهلاك الطاقة. وتقدم شركة (أكواسبوت AQUASPOT) تقنية حاصلة على براءة اختراع لتوفير مياه استحمام خالية من المواد الكيميائية، وتتيح التقنية خفض ما يصل إلى 90% من استهلاك المياه».

وقال هونغ سيونغ-كوان، رئيس الشراكة الكورية للمياه: «نتمنى كل النجاح لمعرض ويتيكس 2025، وتسعدنا المشاركة هذا العام عبر الجناح الكوري الذي تنظمه كل من K-water، وK-ECO (التجمع الكوري للمياه)، والشراكة الكورية للمياه، وKOAMI، بمشاركة 14 شركة كورية رائدة تستعرض أحدث التقنيات في قطاع المياه.