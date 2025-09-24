تعاون استراتيجي لنماذج خدمات التوصيل ضمن «ساندبوكس دبي»

أعلن قطاع التنظيم والتراخيص التابع للجنة تنظيم قطاع البريد، عن إطلاق تعاون استراتيجي مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتوفير بيئة اختبار ديناميكية وآمنة لنماذج خدمات التوصيل المستقبلية، ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي»، الهادفة لتطوير المنظومة التشريعية والابتكارية، وتوظيف أحدث الممارسات والتقنيات.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة للجهتين، نحو تعزيز جاهزية المنظومة البريدية واللوجستية لمستقبل الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة تنظيمية تشجّع الابتكار، وتعزّز موثوقية قطاع البريد والتوصيل السريع، إضافة إلى مواءمة الابتكار مع الامتثال، وإتاحة التوسّع الآمن لحلول التوصيل الذكية داخل الدولة.

وقال محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص – لجنة تنظيم قطاع البريد: «نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي»، على نقل العمل التنظيمي من ردّ الفعل إلى التنظيم الاستباقي».

وأكد خليفة القامة، مدير مبادرة «ساندبوكس دبي»، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التعاون سيركز بشكل رئيس على تطوير المنظومة الابتكارية والتشريعية لقطاع خدمات التوصيل.