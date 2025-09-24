«طرق دبي» تعزز ثقافة الوعي بالمخاطر عبر تدريب عالمي

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي «المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي»، نشر معايير التميُّز التشغيلي عبر برنامج تدريبي عالمي لتقييم المخاطر نُفِّذَ بالشراكة مع «بيرو فيريتاس» «Bureau Veritas»، وترسيخ هذه الممارسات كثقافة موحدة للوعي بالمخاطر بين الموظفين والمقاولين والشركاء على حد سواء.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى ثلاثة أشهر خلال العام الجاري، مشاركة أكثر من 100 متدرب، من بينهم 20 مواطناً إماراتياً، وقد مثّل المشاركون إدارات مختلفة من هيئة الطرق والمواصلات وكيوليس إم إتش آي، إلى جانب عدد من المقاولين الرئيسيين.