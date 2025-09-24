إقامة دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي بختم يرمز للمحبة والتآخي

احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني السعودي الـ95، من خلال تنظيم فعاليات خاصة في مطار دبي – مبنى 1، جسدت عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

شهدت الاحتفالية أجواءً مميزة منذ لحظة وصول المسافرين القادمين من المملكة إلى مطار دبي، حيث استُقبلوا بالأعلام والهدايا التذكارية، تعبيراً عن قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما أُضيئت البوابات الذكية باللون الأخضر، وتم تقديم هدايا للأطفال عبر الشخصيتين الكرتونيتين المحبوبتين «سالم وسلامة»، ليشكل ذكرى فريدة للمسافرين في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وفي بادرة رمزية للتقدير، زُيّنت جوازات سفر السعوديين بختم خاص يحمل شعار اليوم الوطني السعودي الـ95 وعبارة (الإمارات_السعودية_معاً_أبداً)، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية والتكامل بين البلدين.