بتوجيهات منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تعزز المهارات القيادية للكوادر النسائية بـ«بروتوكول متخصص»

بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أطلقت المؤسسة برنامجاً تدريبياً متخصصاً في قواعد البروتوكول بمشاركة 20 قيادية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها المهني على مختلف المستويات.

ويهدف البرنامج، الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي بالتعاون مع مدرسة واشنطن للبروتوكول، إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية للمشاركات والتمثيل الحكومي بأعلى درجات الاحترافية والمهنية داخل وخارج الدولة.

وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السلوك المؤسسي والضيافة بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة، من خلال التعريف بقواعد السلوك المهني، وفنون التعامل الراقي، وآداب المراسلات والمقابلات الرسمية، إضافة إلى التعامل مع المواقف المختلفة بثقة واحترافية، بما يعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية في المحافل المحلية والدولية.

وفي كلمتها ببداية أعمال اليوم الأول للبرنامج، رحبت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بالمشاركات فيه، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار التزام المؤسسة المتواصل بدعم وتطوير الكوادر النسائية وتمكينهن من اكتساب المهارات التي تعزز من أدائهن القيادي والتنفيذي عبر برامج نوعية ومتخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين وقالت:

«نؤمن في مؤسسة دبي للمرأة بأن التمكين لا يقتصر على التعليم والتأهيل المهني فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز الحضور الاجتماعي والثقافي للمرأة. ويعد إتقان القواعد البروتوكولوية من الركائز المهمة التي تسهم في صقل شخصية القيادات النسائية، وتمكنهن من تمثيل الدولة بكفاءة عالية».

وأكدت أهمية البرنامج المتخصص في تمكين المنتسبات من إظهار أعلى المستويات المهنية في التعامل مع الآخرين وتقديم نموذج يُحتذى به في القيادة أمام الموظفين والمرؤوسين، مما يُمكّنهن من الوجود في بيئات مهنية ودبلوماسية رفيعة المستوى.

لافتة إلى قيمة التدريب في تطوير أساليب التواصل والتعامل الفعال، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وتعزيز الثقة بالنفس خلال تمثيل الجهات التي ينتمين إليها، مواكبة لتوجهات الدولة في دعم المرأة الإماراتية في كافة المجالات.

ويأتي البرنامج المتخصص ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها مؤسسة دبي للمرأة لدعم المرأة الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية بكافة القطاعات، وحاضر فيه كل من باميلا آيرينغ رئيسة ومؤسسة مدرسة واشنطن للبروتوكول، وسعيد الصلخدي نائب رئيس المدرسة.

ويركز على تزويد المنتسبات بالمهارات الأساسية في البروتوكول والحضور التنفيذي، من خلال التطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة مثل التعريف بالبروتوكول وتاريخه، وأهميته كأداة قيادية، مفاهيم التكريم في البروتوكول، الألقاب وأشكال المخاطبة الرسمية، الحضور أمام الجمهور، إضافة إلى التعامل مع كبار الشخصيات والمواقف الصعبة.