إعلان تفاصيل أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، و«Google Gemini» عن تفاصيل أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار.

وتهدف الجائزة المولدة بالذكاء الاصطناعي، وبنماذج Google Gemini، إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الأفلام.

إضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية والمهارات المتقدمة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، حيث باتت الأفلام القصيرة اليوم من أكثر الوسائل انتشاراً وأقدرها على إيصال الرسائل الهادفة والمؤثرة إلى الجمهور.

ويشارك في قمة المليار متابع 2026 أكثر من 400 متحدث يتجاوز عدد متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي 3 مليارات متابع، ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 30,000 زائر من أكثر من 140 دولة حول العالم، بمن في ذلك ما يزيد على 15,000 صانع محتوى.

وتتفرد القمة بمشاركة كافة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وتضم فعالياتها مجموعة واسعة من الورش والفعاليات والمبادرات، منها جناح خاص بشركات صناعة المحتوى يدعم أهم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبرنامج «مسرعات المؤثرين» ضمن النسخة الثانية من برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» الذي يهدف لاستثمار أكثر من 50 مليون درهم إماراتي لدعم صانعي المحتوى ليصبحوا من مؤسسي الأعمال.

وأعلنت القمة وGoogle Gemini خلال مؤتمر صحفي في مقر المؤثرين أمس، عن تفاصيل جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي حيث بدأت أمس استقبال المشاركات حتى 20 نوفمبر المقبل، كما تم الكشف عن معايير وشروط الجائزة والموضوعات الرئيسة التي تشملها الأفلام للمشاركة والمنافسة على الجائزة.

تمكين صناع المحتوى

وقال سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: «تطورت قمة المليار متابع لتصبح فعالية عالمية مهمة تسهم في دعم المواهب وتنمية المهارات المتقدمة ودعم الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى».

وأضاف خلال كلمته: «تؤكد دولة الإمارات اليوم ريادتها عبر إطلاق هذه الجائزة في خطوة تعكس التزامها بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

حيث تعد من أوائل الدول في هذا عندما أصبحت أول حكومة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، واليوم تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب المواهب المتخصصة في هذا المجال، وحرصت الدولة على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية.

حيث يُدرَّس كمادة أساسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو بناء جيل يمتلك مهارات المستقبل».

وقال: «إطلاق الجائزة يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السينما والإنتاج المرئي وصناعة المحتوى، واليوم لم يعد الإبداع حكراً على شركات الإنتاج الكبرى أو الميزانيات الضخمة، بل بات في متناول أي مبدع يمتلك جهازاً محمولاً وخيالاً خصباً».

مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيضاعف القدرات الإبداعية للبشرية، بما يتيح رواية المزيد من القصص، والوصول إلى جماهير أوسع، وإلهام مليارات الأشخاص حول العالم.

تعزيز الإبداع

من جانبه قال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى Google في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: نودّ أن يقدّم Google Gemini لكل صانع قصص طموح، بغض النظر عن ميزانيته أو المعدات المتاحة لديه، بقوة نماذجنا المتقدمة لتحويل الأفكار إلى واقع.

ويشمل ذلك Veo، نموذجنا المتطور لتوليد الفيديوهات، وImagen لتوليد الصور، إلى جانب العديد من الأدوات والميزات الأخرى.. نحن سعيدون جداً لدعمنا لهذه الجائزة مع قمة المليار متابع، ونتطلع للإعلان عن الفيلم الفائز في شهر يناير.

شروط ومواعيد الجائزة

وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن شروط المشاركة في الجائزة والتي تشمل: أن يكون 70 % من الفيلم بحد أدنى مُنتجاً باستخدام أدوات ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini من ضمنها Veo، Imagen، Flow وغيرها بالإضافة إلى الأدوات من مزودين آخرين والتي تقوم على تكنولوجيا Google Gemini، ويمكن استخدام أدوات وبرامج التحرير الأخرى، لكن ليس لتوليد الفيديو.

ومن الشروط أيضاً أن يكون الفيلم المشارك بالجائزة إبداعياً وواقعياً، ويتناول موضوعين رئيسين يتمثلان في (إعادة صياغة المستقبل) من خلال قصص تستكشف ملامح المستقبل برؤية إيجابية، و(الحياة السرية لكل شيء) من خلال سرد قصص لا نراها تتمحور حول كل شيء في الحياة، ولم تروَ بعد.

ويعتمد التحكيم في الجائزة على السرد القصصي والإبداع ودمج الذكاء الاصطناعي والتنفيذ والتوافق مع الموضوع لإيصال رسالة إنسانية.

وينبغي أن تتراوح مدة الفيلم من 7 إلى 10 دقائق، وبإمكان الراغبين في المشاركة بالجائزة التقديم عبر موقع القمة: https://www.1billionsummit.com/ai-film-award، بشرط أن تكون المشاركة باسم شخص واحد فقط.

وتبدأ مرحلة مراجعة الأفلام المتأهلة للمنافسة على الجائزة، من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبلين.

وتنطلق في 10 ديسمبر المقبل مرحلة التصويت العام على الأفلام العشرة المتأهلة للتصفيات، وتنتهي في 15 ديسمبر وذلك لاختيار أفضل 5 أفلام منها.

وفي 3 يناير المقبل يتم الإعلان عن الأفلام الخمسة المتأهلة للمنافسة على الجائزة الكبرى، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات قمة المليار متابع يوم 10 يناير المقبل، ليتم الإعلان في اليوم التالي 11 يناير المقبل عن الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي.

وستكون المشاركة في الجائزة مفتوحة للجميع بشرط أن يكون المتقدم فاعلاً في مجال إنتاج المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يتم استقبال الأفلام بجميع اللغات على أن تتضمن جميع الأفلام المشاركة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

معايير الفيلم المولد بالذكاء الاصطناعي

وتشمل المعايير التي حددتها قمة المليار متابع للأفلام المشاركة في الجائزة، معيار السرد القصصي، حيث يجب أن يتميز الفيلم ببنية سردية واضحة، مع الاهتمام بتطور الشخصية، والمشاهد الحوارية ووضوح الرسالة، وأن يكون المزيج الصوتي واضحاً دون تشويه.

وأن يكون هناك تناغم مثالي بين الحوار وحركة فم الشخصية، وتصميم الصوت بما يتناغم مع المشهد، وأن يكون الإيقاع والتدفق مناسبين، وفصل الحوار والموسيقى والمؤثرات كمسارات صوتية منفصلة، ومراعاة استمرارية الصورة وانتقالات المشهد.

ويشمل معيار الابتكار والاستخدام الأخلاقي، الشفافية في الكشف عن النماذج والأدوات المستخدمة، وتجنّب المخرجات المتحيزة أو المسيئة أو المضللة، والالتزام بتقديم الملفات المفتوحة عند الطلب.

سعيد العطر:

إطلاق الجائزة يعكس التزام الإمارات بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا

الإبداع بات في متناول أي مبدع يمتلك جهازاً محمولاً وخيالاً خصباً وليس حكراً على الشركات الكبرى

أنطوني نقاش:

الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الإبداع ويدعم المبدعين من حول العالم

الجدول الزمني للجائزة

من 23 سبتمبر حتى 20 نوفمبر المقبل بدء استقبال المشاركات

من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر مراجعة الأفلام المتأهلة للمنافسة

من 10 حتى 15 ديسمبر التصويت العام على الأفلام العشرة المتأهلة للتصفيات لاختيار أفضل 5 أفلام

3 يناير 2026 الإعلان عن الأفلام الخمسة المتأهلة للمنافسة على الجائزة الكبرى

10 يناير 2026 عرض أفضل 5 أفلام شاركت في المنافسة

11 يناير 2026 الإعلان عن الفائز وتكريم المشاركين

شروط المشاركة

أن يكون الفيلم إبداعياً وواقعياً ومولداً بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى 70 %

استخدام أدوات ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini

استقبال الأفلام بجميع اللغات على أن تتضمن ترجمة باللغة الإنجليزية