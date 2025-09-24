«رؤية 2025» يستقبل آلاف الشباب لتمكين المواهب الإماراتية

دبي - أحمد أبوالفتوح وعائشة الكعبي

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، الدورة الرابعة والعشرين من «رؤية» معرض الإمارات للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث استقبل آلاف الشباب الإماراتيين الطموحين، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتمكين المواهب الوطنية بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في سوق عمل سريع التغير. وقام معالي الدكتور عبدالرحمن العور بجولة في المعرض زار خلالها مجموعة من الشركات العارضة من مختلف الصناعات في القطاعين الخاص والعام.

ويُنظَّم «رؤية 2025» بشراكة وثيقة مع عدة جهات حكومية، حيث يسهم دعم هذه الجهات المباشر للمعرض في تعزيز أجندة التوطين في دولة الإمارات واستراتيجيات تنمية القوى العاملة الوطنية.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: تعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث البارز دوره المحوري في بناء الشراكات الفعالة مع الجهات الحيوية بمختلف مجالاتها، وتوجيه الطاقات الشابة نحو مسارات مهنية تواكب المستقبل وتدعم استدامة اقتصاد المعرفة.

كما تأتي امتداداً لجهود المجلس الدؤوبة نحو بناء بيئة مرنة تتيح فرصاً نوعية تعزز تنافسية دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار، وترسخ دور رأس المال البشري الإماراتي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية «نحن الإمارات 2031».

وأضاف: يعد المعرض منصة استراتيجية متميّزة ومهمة، لما لها من أثر في تفعيل برامج المجلس ومبادراته النوعية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديّات العصر، وتعزيز تكامل السياسات الموجِّهة لسوق العمل سريع التغيُر، بما يسهم في إعداد جيل من قادة المستقبل وصنّاع الغد، ويضمن مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا على كافة الصعد.

منصة للكفاءات

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يُعدّ هذا المعرض المهني الفريد من نوعه منصة تجمع الكفاءات الإماراتية المتميزة مع أبرز الشركات في الدولة، تمهيداً لثلاثة أيام من التواصل وبناء المهارات والريادة الفكرية، وسيتيح للحضور فرصة مواجهة تحديات واقعية والمشاركة في ورش عمل متنوعة، لعرض مهاراتهم وخبراتهم أمام أصحاب العمل المحتملين».

وأضافت: «يضمّ برنامج هذا العام باقة غنية من المسابقات المصممة لاختبار المهارات، وتحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، ويشمل مبادرات مثل: جائزة علماء المستقبل، وتحدي المبرمجين الشباب، ومهمة الكوكب الأحمر، وأكاديمية رؤية، وابتكارات المستقبل.

ومسابقة رائد الأعمال القادم و صناع التغيير، ما يتيح للإماراتيين منصة لعرض إبداعهم ومهاراتهم في حل المشكلات وخبرتهم التقنية وطموحاتهم الريادية».

وأشارت إلى أنه مع مشاركة أكثر من 180 جهة عارضة، يُتوقع أن تكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق، وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، سيتفاعل آلاف الشباب الإماراتيين بشكل مباشر مع مسؤولي التوظيف والمدربين المهنيين وقادة الصناعة والعارضين من كبرى الشركة الرائدة التي تغطي 25 صناعة رئيسية.

وسيشاركون في ورش عمل وأنشطة تطوير المهارات في إطار الركائز الأساسية، وهي «التمكين والقيادة»، و«ريادة الأعمال والابتكار»، و«العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، وفق استراتيجية التنمية الوطنية لدولة الإمارات.

ويُعد الملتقى الأكاديمي من أبرز سمات معرض هذا العام، حيث يعكس إيمان المعرض بأن الحياة المهنية تبدأ بالتعليم المناسب، ويربط الطلاب بأبرز الجامعات والدورات والمنح الدراسية التي تلبي احتياجات السوق، مما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.

ويقدّم برنامج دورة 2025 أيضاً فرصاً في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى قطاعات راسخة مثل الطيران، والخدمات اللوجستية، والمالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا. ومن خلال تنويع المسارات المهنية، يواصل معرض رؤية تجسيد المشهد الاقتصادي المتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويبني على سجله الحافل بالتأثير والنجاح.

