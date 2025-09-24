شرطة دبي تبحث عن «مرشح طيار» و«جامعي ملازم طيار» و«مساعد عالم بيانات»

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن طرح العديد من الوظائف التي تستقطب المواطنين، وأبرزها «مرشح طيار» و«جامعي ملازم طيار»، وذلك للعمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، الذي يلعب دوراً استثنائياً في خدمة المجتمع، وعمليات الإنقاذ والمهام الإنسانية التي تعكس الصورة المشرفة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وأكدت شرطة دبي، أن الوظائف المطروحة شملت «مساعد عالم بيانات»، ليعمل في مجال قواعد البيانات، والواجهات البرمجية المفتوحة، والتحليل البياني، والنماذج التقنية التنبؤية، وتطوير نماذج التعلم الآلي، وتطبيق الإحصائيات المعتمدة على تحليل البيانات، وغيرها من المهام ذات الصلة.

وأكد العميد راشد ناصر راشد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية»، لتوفير شواغر للمواطنين في مختلف المهام الوظيفية التي تحقق تطلعاتهم المستقبلية وتُسخّر إمكاناتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

وأوضح العميد عبدالله حسن مفتاح، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن منصة شرطة دبي في معرض «رؤية» باشرت في استقبال الطلبات عن طريق أجهزة ذكية، مبيناً أن المتقدم يمكنه التسجيل في الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها، والحصول على رقم، ثم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وصولاً إلى تحديد موعد للمقابلة الشخصية.