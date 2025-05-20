«إسلامية دبي» تعتمد أسعار الأضاحي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اعتمادها للأسعار الخاصة بمشروع الأضاحي لموسم الحج 1446هـ (2025)، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في الإمارة.

وذلك في إطار حرصها على تسهيل أداء هذه الشعيرة المباركة للمضحين داخل الدولة وخارجها، بما يعكس التزامها بدورها المهم في دعم العمل الخيري المؤسسي.

واعتمدت الدائرة قائمة الأسعار بحيث يكون سعر الأضحية الصومالية داخل الدولة 650 درهماً، والأضحية الصومالية وذبحها خارج الدولة وتوزيعها في الخارج أيضاً بسعر 350 درهماً، والأضحية الصومالية وذبحها خارج الدولة وتوزيعها داخل الدولة 370 درهماً، أما الأضحية الأسترالية داخل الدولة فسعرها 950 درهماً.

وأكدت الدائرة أن هذه الأسعار تم التوافق عليها بالتنسيق مع الموردين المعتمدين، ووفق ضوابط دقيقة تضمن وصول الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، بإشراف ومتابعة مباشرة من المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة بالإمارة، وبالتعاون مع أهل الخير والمحسنين الذين اعتادوا على أداء هذه الشعيرة عبر الجهات الخيرية الموثوقة.

وتجدد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التزامها بدعم المبادرات المجتمعية ذات البعد الإنساني والديني، وتقديم خدمات ميسّرة ومنظمة تسهم في تعزيز العمل الخيري في إمارة دبي، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.