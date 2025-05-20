«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق برنامج «تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامج «تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، ضمن إطار المبادرات الخاصة بالتعليم التنفيذي، متضمناً منهاج IEEE CertifAIEd الذي طوره معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الدولة، والذي سينعقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري في مقر الكلية بدبي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام الكلية بدعم التحول الذكي، وتعزيز جاهزية القادة وصناع القرار للتعامل مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذج مؤسسية قائمة على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات المتقدمة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تقييم الأنظمة الذكية المستقلة (AIS) وفقاً لمعايير الشفافية، والمساءلة، والخصوصية، والتقليل من التحيز الخوارزمي.

وذلك ضمن الإطار المعتمد من IEEE CertifAIEd، كما يعد البرنامج فرصة مميزة للحصول على اعتماد «مقيّم مؤهل من IEEE»، والذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الامتثال الأخلاقي في المؤسسات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي: إن البرنامج يسعى لتمكين المشاركين من تقييم النظم الذكية المستقلة وفقاً لأطر «IEEE CertifAIEd»، بما يعزز من قدرتهم على التعامل مع الأبعاد الأخلاقية للتقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات مدروسة تدعم الابتكار المسؤول، وترسخ مفاهيم الشفافية والمساءلة في التطبيقات الذكية.

وأضاف: إعداد القادة في هذا المجال يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة رقمية موثوقة وآمنة، تسهم في استدامة النمو وتعزيز الثقة المجتمعية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة التكنولوجية التي تضع القيم الإنسانية في صلب مسيرة التحول الرقمي.

دور محوري

من جانبه، قال ألبيش شاه، العضو المنتدب لجمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: تلعب الثقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في ضمان تبنيها بشكل واسع في مختلف القطاعات، ولا سيما في الأنظمة المالية التي تتطلب أعلى مستويات الشفافية والامتثال الأخلاقي.

ومن هذا المنطلق، يأتي برنامج «IEEE CertifAIEd» ليضع إطاراً واضحاً لتقييم التطبيقات والخدمات والأنظمة الذكية وفق معايير دقيقة تلبي متطلبات الشفافية والخصوصية والتحيز الخوارزمي والمساءلة.

من خلال اعتماد إطار عمل IEEE CertifAIEd، يمكن للمؤسسات التعامل مع تعقيدات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. ويبدو واعداً أن نرى كيف تسهم أعمالنا في تمكين الشركات والحكومات والخبراء حول العالم من تحقيق أهدافهم المتعلقة بتعزيز القدرات والمعارف والخبرات.

اعتبار استراتيجي

وتعد حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي من الاعتبارات الاستراتيجية التي يتعيّن على جميع المؤسسات دمجها في سياق التطور المستمر للعالم الرقمي. وتندرج رفاهية المجتمع في صميم هذه الجهود باعتبارها عنصراً محورياً في تطوير وتبني قدرات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف النظم الحالية والناشئة.

ونعمل من خلال هذا البرنامج المتكامل على تثقيف الجيل القادم من قادة الأعمال والتكنولوجيا، ما يسهم بدوره في إعداد المؤسسات لتقديم حلول منهجية تعود بالمنفعة على الناس والكوكب على حدّ سواء. كما يساعد البرنامج هذه المؤسسات في تقديم أنظمة وحلول ذكاء اصطناعي تمكّن أصحاب المصلحة المعنيين من التفاعل معها بثقة أكبر.

محاور متعددة

ويركز البرنامج في جلساته التدريبية المكثفة، على محاور متعددة تشمل المبادئ والتأثيرات الاستراتيجية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير IEEE CertifAIEd، وتقييم التطبيقات والخدمات الذكية من منظور أخلاقي، وتحليل التأثيرات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تدريبات عملية واختبار تأهيلي للحصول على اعتماد «المقيّم المؤهل».

ويوفر البرنامج إطاراً متكاملاً لتقييم الفجوات المؤسسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجيات الامتثال المستقبلية، بما يعزز جاهزية المؤسسات لمتطلبات الحوكمة الجديدة.

ويعد إكمال هذا البرنامج بنجاح شرطاً أساسياً للتأهل للانضمام إلى شبكة المقيمين المعتمدين من IEEE، القادرين على توجيه المؤسسات نحو بناء أنظمة ذكية توازن بين الابتكار والأخلاق، وتدعم التحول التكنولوجي المستدام، ما يسهم في توسيع آفاقهم المهنية والعملية على مستوى عالمي.

ويتميز البرنامج بمنح المشاركين شهادة عالمية معترف بها من IEEE، والتفاعل مع خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته في المنطقة، من أبرزهم الدكتور فادي سالم، مدير بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وخبير دولي في سياسات الذكاء الاصطناعي؛ وأكمرال أرازالي، خبيرة السياسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ومطورة أدوات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دبي.

علي المري:

تمكين المشاركين في البرنامج من تقييم النظم الذكية المستقلة وفقاً لأطر «IEEE CertifAIEd»