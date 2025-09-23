شراكة لإدارة 3 وجهات بارزة في مدينة إكسبو دبي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن شراكة مع شركتين لإدارة ثلاث من أبرز الوجهات في المدينة، وهي حديقة اليوبيل، وحديقة الفرسان، ومسرح دبي ميلينيوم.

وبموجب هذه الشراكة ستستضيف الوجهات الثلاث فعاليات على مدار العام، ما يعكس تنوّع عوامل الجذب في مدينة إكسبو دبي وغناها الثقافي، حيث توفّر كل من حديقة اليوبيل، التي تسع 12,000 زائر، وحديقة الفرسان، التي تستوعب 5,000 زائر، مساحات خارجية واسعة مثالية للمهرجانات والفعاليات الترفيهية والثقافية، في حين يقدّم مسرح دبي ميلينيوم، بسعته البالغة 2,000 مقعد، أجواء أكثر خصوصية لاحتضان عروض الفنانين الصاعدين والأنشطة المجتمعية. كما تعكس هذه الشراكة أهمية مدينة إكسبو دبي في قطاع الفعاليات في المنطقة، وترسّخ من سمعتها إحدى أكثر الوجهات الجاذبة للأحداث الترفيهية المحلية والعالمية.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: تأتي هذه الشراكة مع لايف نيشن وبراغ في إطار استراتيجيتنا الطموحة لتعزيز مكانة مدينة إكسبو دبي وجهة رئيسة للفعاليات والأحداث المحلية والعالمية التي تستقطب الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات. ونحن نسعى دوماً لتكون مدينة إكسبو دبي وجهة للجميع؛ ومكاناً آمناً ومريحاً يلتقي فيه الزوار للترفيه والتعلم واستلهام الإبداع. وستتيح لنا هذه الشراكة تقديم عروض ترفيهية وثقافية عالمية المستوى، بما يسهم في جعل زيارة المدينة تجربة لا تنسى لكل أفراد العائلة مراراً وتكراراً.

وقال رمزي نكد، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة براغ: إن مدينة إكسبو دبي وجهة رائدة للفعاليات والمهرجانات، وذلك لكون مساحاتها ومواقعها تمنحنا مرونة تنظيم الفعاليات على اختلاف أحجامها، بحيث يمكن تهيئتها لتناسب أي صيغة أو رؤية، بدءاً من المهرجانات الموسيقية والمعارض الفنية، وصولاً إلى القمم العالمية وتجارب العلامات التجارية المبتكرة.

وقال جيمس كرافن، رئيس لايف نيشن الشرق الأوسط: تمثل مدينة إكسبو دبي وجهة مهمة لمستقبل الترفيه الحي في المنطقة. وتبني هذه الشراكة على الخبرة التي تمتلكها لايف نيشن في تطوير الوجهات الترفيهية وشراكاتها النموذجية في دولة الإمارات والمنطقة.