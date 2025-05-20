شرطة دبي تعزز شراكاتها التعليمية والتدريبية والصحية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مذكرات التعاون الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة مع القطاعات المُختلفة على المستوى المحلي والدولي، وذلك في المجالات التعليمية والتدريبية والصحية.

جاء ذلك على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي أُقيمت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تصميم المستقبل القادم في العمل الشرطي».

وتفصيلاً، وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المخاطر الاستراتيجية، وذلك في مجال تطوير وتقديم الدورات التعليمية المُتقدمة، وورش العمل والمؤتمرات ومشاريع التعاون التعليمية المستقبلية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية اتصالات السلامة العامة، وذلك في المجال التحليلي وعمليات اتخاذ القرار المؤسسي، وإدارة العمليات، ومذكرة تفاهم أخرى مع جامعة نورث وسترن ممثلة بمركز برامج السلامة على الطرق والنقل.

ووقعت شرطة دبي أيضاً مذكرة تفاهم مع برايس ووتر هاوس كوبرز للشراكة المحدودة، وذلك في مجال تبادل أفضل الممارسات والتجارب وتفعيل برامج نقل المعرفة وإدارتها في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية المتخصصة ومجال الأبحاث والتطوير.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي للبناء «ويل»، وذلك في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والمشاريع والمبادرات المتعلقة بجودة الحياة في بيئات العمل، ومذكرة تفاهم مع المعهد الأمريكي للسلامة والصحة، وذلك في مجال التدريب والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والمجالات الطبية الأخرى.