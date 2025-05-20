دورة في الاستجابة لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة

خرّجت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للمرور، ومبادرة «على دربك» بالتعاون شركة إينوك - أوتوبرو، الدفعة الأولى من مُنتسبي دورة الاستجابة الأولى لحوادث المركبات الكهربائية والهجينة، والتي تضم 27 موظفاً من الإدارة العامة للمرور.

وذلك بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لصناعة المركبات (IMI ) بالمملكة المتحدة، والمُتعلقة بكيفية التعامل مع حوادث الطرق للمركبات الكهربائية والهجينة.

حضر حفل التخريج العميد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والنقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة «على دربك»، ويوسف حارب المدير التنفيذي لعمليات التجزئة في شركة إينوك، وعدد من الضباط والمسؤولين.

ونوه العميد جمعة سويدان، بمستوى التعاون والتنسيق المتميز بين شرطة دبي وشركة إينوك - أوتوبرو، وذلك ضمن كافة الفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز السلامة على الطرقات.

من جانبه، أوضح يوسف حارب، أن التعاون في الدورة يعكس حرص شركة إينوك على المساهمة الفعالة في جميع الدورات والفعاليات التي تنظمها شرطة دبي، خاصة مبادرة «على دربك» وحملات التوعية بالسلامة على الطرق. وأكد أهمية تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر الاستجابة الأولى.