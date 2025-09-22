"طرق دبي" تشارك في "معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025" لاستقطاب الكفاءات

تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2025)، الذي يقام خلال الفترة 23 – 25 سبتمبر الجاري، حيث تعرض 100 وظيفة للكوادر الإماراتية الواعدة، ويُعد هذا المعرض منصة مهمة للتواصل من قبل الجهات الحكومية والخاصة مع الباحثين عن فرص مهنية، بما يسهم في تمكين المواهب الوطنية. وتأتي مشاركة الهيئة بالمعرض في إطار سعيها لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة للجاهزية المستقبلية.

وتتميز مشاركة الهيئة هذا العام بتركيزها على استشراف المستقبل ومواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي، من خلال طرح وظائف في مجالات نوعية تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، البنية التحتية والمشاريع الهندسية بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة التي تشهدها الإمارة.

وتفصيلاً، قالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير، في قطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تسعى الهيئة إلى استقطاب القيادات المستقبلية عبر مسارات مخصصة تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى برامج مخصصة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إمارة دبي، فضلاً عن تعزيز حضور الكفاءات الشابة من خلال استقطاب المهندسين في تخصصات متنوعة، تسهم في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة".

وأضافت عذاري: "تقدم منصة الهيئة خلال المعرض مجموعة من البرامج التدريبية النوعية، التي أطلقتها الهيئة وتشمل برنامج المدير الجديد، برنامج قيادي متقدم إلى جانب البرامج المخصصة لتطوير لكفاءات الوطنية مثل برنامج الابتعاث الدراسي، مبادرة تعلَّم من القادة، وبرنامج المهندس الواعد – المسار السريع، وتستهدف هذه البرامج فئات الموظفين والشباب وأصحاب الهمم والموظفات إلى جانب الفئات القيادية والفنية والمهندسين، التي تسعى إلى إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتزوّدهم بالخبرات والمعارف العملية".

وأكدت عذاري أن مشاركة الهيئة ترفع من أهمية جذب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها، وتنميتها وفقاً للمعايير والمتطلبات المستقبلية، وتمكينها من بلوغ أعلى المستويات الوظيفية، وتطوير مهاراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان إسهامها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة. ومن المقرر أن تُجرى مقابلات مباشرة مع المتقدمين للشواغر المتاحة في الهيئة، بهدف تقييم مواهبهم وخبراتهم العملية ودراستها لتحديد الوظائف المناسبة لهم والبرامج التدريبية التي تلبي احتياجاتهم.