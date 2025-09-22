«دفاع مدني دبي» ينال شهادة المرونة المؤسسية

حصلت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي على شهادة من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية «آيكور ICOR»، ليصبح أول دفاع مدني في العالم يحصل على هذه الشهادة والأعلى تصنيفاً، وذلك نظراً لجهوده في تبني الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي وتطوير الأنظمة والإجراءات باستمرار، بما يتوافق مع المرونة العالمية في التعامل مع المتغيرات، وفق المعايير المحدثة لنموذج آيكور للمرونة المؤسسية.

وحول التكريم صرحت عفاف جاسم المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن القيادة تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات والمشاريع، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب أفضل الممارسات في مختلف الجوانب الخدمية والعمليات والأنشطة، وبما يحقق سعادة المتعاملين، ويلبي تطلعات الحكومة في أن تكون إمارة دبي الأكثر أماناً ومرونة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والريادة في القيادة العامة للدفاع المدني دبي.