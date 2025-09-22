حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ دورها مركزاً محورياً للتجارة العالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الركيزة الأساسية لما تحققه دبي من إنجازات نوعية، ترسخ دورها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تحقيق نمو قياسي في إجمالي حجم التجارة عبر المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لها في عام 2024، والتي وصلت قيمتها إلى 336 مليار درهم، بزيادة 19% مقارنة بقيمتها في العام 2023، مسجلة بذلك أعلى مساهمة لها في تجارة إمارة دبي غير النفطية بنسبة 13.7%، مع مواصلة تحقيق النمو للعام الرابع على التوالي.

وأضاف سموه: «الأداء القوي لـ«دييز» لا يعد فقط دليلاً على متانة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي، بل يثبت أيضاً ما تتمتع به من قدرة على الابتكار المستمر، وفتح آفاق جديدة، وتحويل التحديات إلى فرص للريادة.

نموذج فريد

ومن خلال توليد قيمة فريدة للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال في القطاعات عالية النمو تقدم المناطق الاقتصادية في دبي نموذجاً فريداً للنمو المستدام، أعاد تعريف معايير التنافسية الاقتصادية والتجارية إقليمياً وعالمياً، ويمثل مصدر دعم مهماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 على صعيد توسيع المنظومة التجارية لدبي، بما يعزز خطواتها نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تكون بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نعلن اليوم عن إنجاز قياسي حققته سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، حيث سجلت المناطق التابعة لها: المنطقة الحرة بمطار دبي، واحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، حجم تداولات تجارية تجاوز 336 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو بلغ 19% مقارنة مع عام 2023، لترتفع مساهمة «دييز» في تجارة دبي غير النفطية إلى 13.7%، هذا الإنجاز يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية D33، ونحن على ثقة بفريق عمل يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونثق بقدراتهم على تحقيق إنجازات نوعية، تترجم ديناميكية اقتصاد دبي، وتؤكد تنامي أدوارها في منظومة التجارة العالمية».

توسع ملحوظ

وجاء النمو القوي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» نتيجة للتوسع الملحوظ في حركة التجارة عبر المناطق الاقتصادية العاملة تحت مظلتها، والتي تضم «المنطقة الحرة بمطار دبي» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي»، مدعوماً بزيادة تدفقات السلع والخدمات، وتعزيز الشراكات مع أبرز الأسواق العالمية، ما عزز دور السلطة بوصفها محركاً رئيسياً لنمو تجارة دبي غير النفطية.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد مواصلة «دييز» دورها الاستراتيجي في دعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، إذ جاء هذا الأداء متزامناً مع تحقيق إمارة دبي رقماً قياسياً في تجارتها الخارجية غير النفطية.

وبلغ حجم تجارة «دييز» خلال العام الماضي 444.3 ألف طن، بزيادة 28% مقارنة بعام 2023، الذي سجلت فيه 346.7 ألف طن، وهو ما يعبر عن نمو حقيقي في حركة السلع والبضائع.

آفاق جديدة

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن النتائج المتحققة في عام 2024 ومواصلة النمو للعام الرابع على التوالي معطيات تعكس قوة أداء السلطة ومكانة دبي المرموقة مركزاً اقتصادياً عالمياً ومحوراً لحركة التجارة العالمية، كما تؤكد ريادة دبي كونها خياراً أول للشركات والمستثمرين حول العالم.

وقال سموه: «تمضي «دييز» بخطى ثابتة واستراتيجية مدروسة نحو تعزيز مساهمتها النوعية في تجارة دبي، والوصول إلى آفاق جديدة من الريادة، ترسيخاً لدورها الحيوي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز موقعها الريادي ومساعيها الرامية إلى أن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».

نتائج استثنائية

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «النتائج الاستثنائية التي سجلتها «دييز» خلال عام 2024، وما تحققه من نمو شامل وإنجازات متميزة ومتتالية من خلال مناطقها الاقتصادية الثلاث، تدفعنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة عاماً بعد عام، واستكمال مسيرة التقدم والابتكار في جميع المناطق الاقتصادية العاملة تحت مظلة السلطة، بما يعزز تنافسية دبي على خريطة التجارة العالمية».

قطاعات رئيسية

وبلغت قيمة التجارة في القطاعات الرئيسة أعلى مستوياتها في عام 2024، حيث استحوذت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية على نحو 72% من إجمالي تجارة السلطة، محققة نمواً بنسبة 17%، في حين سجلت مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نمواً لافتاً بنسبة 33%، ومساهمة بنسبة 22%، وشكلت هاتان المجموعتان نحو 94% من إجمالي تجارة دييز.

ويعكس الأداء القوي لـ«دييز» في 2024 مرونتها العالية في مواجهة التحديات العالمية، وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتجارية، عبر بنية تحتية متطورة، وتكامل مناطقها الاقتصادية، وابتكار حلول وخدمات تعزز من كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، ما يرسخ دورها لاعباً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.