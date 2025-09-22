تعاون «كهرباء دبي» وكوريا في الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من مجلس مدينة إنتشون في جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة كيم يو كون، رئيس المجلس، وركز اللقاء على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على المبادرات الرائدة، التي تنفذها دبي في مجال تحول الطاقة، واستكشاف آفاق التعاون المشترك، واستمع الوفد الكوري إلى شرح حول رؤية الهيئة وخريطتها الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة.

وسلط معالي الطاير الضوء على عدد من مشروعات الهيئة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم في موقع واحد، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وأكد معاليه أهمية تبادل الخبرات الدولية انسجاماً مع التزام دبي بتعزيز الشراكات العالمية لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر مستدام. وتحدث معالي الطاير عن تجربة الهيئة في تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ مثل مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وستعتمد المحطة، التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميجاوات، على المياه المخزنة في سد حتا لإنتاج الكهرباء عند الحاجة. وناقش الاجتماع السياسات الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، كما استعرضت الهيئة ريادتها في تطوير بنية تحتية ذكية متكاملة، تغطي قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات للتنبؤ بالأعطال وتحسين الكفاءة، كما تناولت النقاشات شبكة الهيئة الذكية المتطورة والمزودة بقدرات آلية وذاتية الإصلاح، لتعزيز الاعتمادية والكفاءة.

وزار الوفد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.