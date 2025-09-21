سيناريوهات للمداهمة والتدخل السريع في دورة «صقور ند الشبا»

شهد العميد محمد عبيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، ختام دورة «صقور ند الشبا التخصصية»، التي استمرت على مدار 3 أسابيع، بتنظيم من المركز، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بمشاركة 29 منتسباً من الذكور والإناث.

وبارك العميد بن حميدان للمنتسبين والمنتسبات تخرجهم في الدورة التخصصية، مثنياً على روح الالتزام والانضباط العالي، التي أظهرها المنتسبون طيلة فترة التدريب، ومؤكداً أن مثل هذه البرامج التخصصية تأتي في إطار تعزيز منظومة الأمن والجاهزية الشرطية، لمواجهة مختلف التحديات والمستجدات.

وأضاف: «إن دورة «صقور ند الشبا التخصصية» تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز جاهزية ومهارات كوادرنا الأمنية، ورفع كفاءتهم في مختلف العمليات الشرطية والأمنية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان».

وأكد أنهم حريصون على تضمين الدورة مهام وتخصصات متعددة، وتطويرها بشكل مستمر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن الدورة اشتملت على تدريبات ميدانية وعملية تُحاكي الواقع الميداني، بشكل يعزز من الجاهزية والمرونة لدى المنتسبين، للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية.

من جانبه قال المقدم سمير مسلم المحرزي، رئيس قسم الشؤون الإدارية في المركز: «إن دورة «صقور ند الشبا التخصصية» تندرج ضمن مبادرة «أثر هند»، التي أطلقها المركز في بداية العام، بهدف تمكين ودعم دور المرأة الإماراتية في المجال الشرطي والأمني.

ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الكوادر النسائية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل الشرطي المتكامل، ولذلك حرصنا على أن تكون هذه الدورة جزءاً من سلسلة برامج ودورات تُنظّم على مدار العام، لتعزيز مهارات المرأة الإماراتية وتزويدها بالأدوات والمعارف، التي تمكّنها من القيام بواجبها بكفاءة واقتدار».