10 شركات كندية في «ويتيكس» تركز على الارتقاء بجودة المياه والهواء

يستقطب جناح دولة كندا المشارك في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 10 شركات متخصصة في مجالات المياه ومعالجة المياه، والتخلص من النفايات والمخلفات الصناعية بمختلف أنواعها، وتحسين جودة الهواء، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ويتيكس»، من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «نتطلع سنوياً لمشاركة نوعية للشركات الكندية في «ويتيكس»، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة كندا، وتعزيز فرص الاستثمار المتبادلة، بما يعزز رخاء وازدهار شعبي البلدين الصديقين، ويلبي التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

وقال تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية: «تفخر كندا بإبراز ميزتها التنافسية بوصفها دولة رائدة عالمياً في ابتكارات التقنيات النظيفة، وتسليط الضوء على قدراتها القوية في مجالات تخزين الطاقة، والطاقة المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الصحي. ويشهد جناح مقاطعة أونتاريو في «ويتيكس» هذا العام مشاركة 10 شركات كندية، تستعرض أحدث حلولها، التي تنسجم مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة. وتؤكد هذه الشركات التزام كندا بالعمل مع دولة الإمارات لتطبيق أكثر التقنيات النظيفة تقدماً ودعم رؤيتهما المشتركة لتحقيق المستقبل المستدام».