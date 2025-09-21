شرطة دبي ترسّخ الوعي المروري لسائقي الشاحنات

نظّمت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور ومجلس الروح الإيجابية، برنامجاً توعوياً مرورياً، استهدف 350 سائقاً من سائقي الشاحنات الثقيلة التابعة لشركة «تري ستار» للنقل، وذلك في مدرسة دلهي الخاصة بمنطقة جبل علي.

وتضمّن البرنامج سلسلة من المحاضرات التوعوية حول قواعد السلامة المرورية، إلى جانب مسابقات تثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى السائقين، والحد من الحوادث المرتبطة بالمركبات الثقيلة.

وأوضحت شرطة دبي أن البرنامج يأتي في إطار التوعية المستمرة لسائقي الشاحنات بالقوانين المرورية، وتعريفهم بأحدث التعديلات التي طرأت عليها، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لديهم في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز الثقافة المرورية من خلال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات سواء في جانب القيادة الآمنة، وحالات التوقف المفاجئ، والتعامل مع ظروف الطريق المختلفة، أو في الجانب الميكانيكي كالتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وغيرها.

وبينت شرطة دبي أن البرنامج التوعوي يهدف إلى توصيل رسائل قيّمة للسائقين بتجنب كل ما من شأنه أن يشغلهم عن الطريق تفادياً لتعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.