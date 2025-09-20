تعاون بين «دبي الصحية» ومؤسسات أكاديمية رائدة

كما تهدف إلى إطلاق مبادرات تعليمية وبحثية مشتركة بين القطاع الصحي والأكاديمي، وتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة في المستشفيات والمنشآت الصحية، وتطوير برامج مستدامة لتحسين تجربة المرضى ونتائج العلاج.
«تعكس شراكاتنا مع روّاد التكنولوجيا، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، التزاماً مشتركاً بتعزيز التعليم الطبي كركيزة أساسية لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.
ونحرص من خلال نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل على تعزيز التعلّم، ودفع عجلة البحث العلمي، وتبادل المعارف، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء والمهنيين المتخصصين».
حيث سيتم اختبار هذه الحلول والتحقق من فاعليتها عبر مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ«دبي الصحية». وتشمل الشراكة مبادرات نوعية، أبرزها مبادر «Virufy»، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح إجراء فحوص أولية سريعة ومنخفضة التكلفة للكشف عن الأمراض التنفسية المعدية.
كما تعمل هذه الشراكة على توحيد جهود «دبي الصحية» وشركة afasy.AI، التي تأسست في دبي تحت مظلة «ابتكارات للبشرية»، لتطوير التقنية التي طوّرها فريق «Virufy» بالتعاون مع جامعة واشنطن، بهدف ابتكار حلول صحية قابلة للتوسع تُعزز من قدرات الرعاية الوقائية.
وعززت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تعاونها مع معهد دبي للتصميم والابتكار، استمراراً للشراكة القائمة منذ عام 2019، لتوسيع نطاق التعاون في تطبيق التفكير التصميمي والابتكار لإيجاد حلول للرعاية الصحية.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين أعضاء الهيئتين التدريسيتين والطلبة، وتنفيذ بحوث مشتركة، إلى جانب مبادرات عملية مثل معسكر Design4Health، الذي تنظمه دبي الصحية ويُعد برنامجاً تدريبياً مكثفاً يهدف إلى تمكين الطلبة من مختلف التخصصات من ابتكار حلول عملية تُحسّن تجربة المريض وتدعم مستقبل الرعاية الصحية.
ووقعت «دبي الصحية»، اتفاقية تعاون مع Siemens Healthineers، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، لإرساء شراكة ابتكار استراتيجية تتضمن التعاون في مبادرات من أبرزها أسبوع الابتكار الذي سيتم تنظيمه في فبراير 2026، إلى جانب مسار عمل مخصص لتصميم برنامج للاستدامة ضمن «أكاديمية دبي الصحية للقيادة».
إضافة إلى تصميم برنامج أكاديمية قيادة دبي الصحية بشكل مشترك، والذي يهدف إلى بناء كوادر في قطاع الرعاية الصحية، وتعكس هذه المبادرات التزامنا المشترك بتطوير حلول ترتكز حول المريض.
كما وقّعت «دبي الصحية» اتفاقيات تعاون مع Schneider Electric، المتخصصة في الأتمتة الرقمية وإدارة الطاقة، إضافة إلى شركة Microsoft، المعنية بالتكنولوجيا وتطوير أنظمة التشغيل والبرمجيات والخدمات السحابية، وتهدف هذه الشراكات إلى المضي قدماً في مبادرات البحث والتعليم واستدامة الرعاية الصحية، بما يعزز مشاريع المستشفيات الذكية وبرامج التحوّل التقني، ويرفع من الكفاءة التشغيلية ويحسّن تجربة المريض.
منصة تجريبية
وهو مشروع تقوده جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لقياس المؤشرات الصحية بشكل موضوعي، بما يسهم في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية ويقود إلى تقدم نوعي في الأبحاث الطبية.
إلى جانب الاتفاقيات الجديدة، تواصل «دبي الصحية»، شراكتها مع «هواوي» باعتبارها الشريك الرئيسي لاختبار واعتماد أحدث تقنيات الرعاية الصحية، استناداً إلى خبرات سابقة في استخدام الساعات الذكية لتتبع المؤشرات الحيوية، تعمل هواوي على دمج خبرات قطاعي الصحة والتكنولوجيا لتطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز جودة الرعاية وكفاءتها.