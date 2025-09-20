اختتام برنامج «النخبة في الصحافة التحليلية»

اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع شبكة «ميديا فيرس»، برنامجها التدريبي المتخصص «النخبة في الصحافة التحليلية»، الذي انطلق في الخامس عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة نخبة من الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة التي ينفذها مركز التدريب الذكي التابع للجمعية في كل من دبي وأبوظبي، والموجهة إلى المؤسسات العامة والخاصة، في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى تطوير المهنة الإعلامية وتعزيز حضورها الريادي.

وقد نجح البرنامج في استقطاب مجموعة من الكوادر الإعلامية الواعدة، وتميز بتنوع محاوره التي شملت مجالات حيوية عدة، وقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس مجلس إدارة شبكة «ميديا فيرس».

وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً مع شبكة «ميديا فيرس» للذكاء الاصطناعي، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات الإعلام الذكي والتدريب المهني وإنتاج المحتوى الإبداعي.

وأوضحت أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية الجمعية المستقبلية لتأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية بناء تحالفات ذكية تعزز حضور الإعلام الإماراتي محلياً ودولياً.