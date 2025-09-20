استعراض مستجدات مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء

اجتمع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد المنصوري، لمناقشة آخر التطورات في المشاريع الرئيسية للمركز، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء. حضر الاجتماع يوسف أحمد الشيباني، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المركز.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أحدث المستجدات في برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك مهمتا القمرين «محمد بن زايد سات» و«اتحاد سات»، إلى جانب آخر التطورات في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ومهمة المستكشف راشد 2 المقررة للوصول إلى الجانب البعيد من القمر عام 2026.

كما تم استعراض أحدث إنجازات برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي تعكس التقدم المستمر في القدرات الوطنية في مجال استكشاف الفضاء والأبحاث العلمية، بما يعزز مكانة الإمارات ضمن الدول الرائدة في قطاع الفضاء العالمي.