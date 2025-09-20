توعية 1400 عامل في دبي بحقوقهم وواجباتهم

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، محاضرة توعوية استهدفت 1400 من العمال ضمن مبادرة «زاد العامل».

وذلك في إطار جهودها السنوية الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم، وقنوات التواصل المتاحة مع شرطة دبي لضمان سرعة الاستجابة لملاحظاتهم وشكواهم، بما يضمن ترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة لهم.

وأكد الرائد حمد عبيد الشامسي، رئيس قسم العمال في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها شرطة دبي على مدار العام لفئة العمال سواء في السكنات العمالية أو المواقع الإنشائية بالتعاون مع الشركاء.

وقال: «إن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بشريحة العمال، كونها تمثل جزءاً أساسياً ومهماً في المجتمع، وهي حريصة على توعيتهم بحقوقهم المكفولة بموجب القوانين والأنظمة في الدولة، إضافة إلى واجباتهم تجاه جهات عملهم والمجتمع».

وأضاف: «هذه المحاضرات هي جهد مؤسسي مستمر نهدف من خلاله إلى تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى العمال، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها عبر القنوات الرسمية، إلى جانب رفع مستوى التزامهم بالواجبات المهنية والسلوكية. وإننا نسعى عبر هذه البرامج إلى بناء جسور ثقة وتواصل مباشر بين العمال وشرطة دبي».

من جانبه، أوضح الرقيب أول ناصر البلوشي، من قسم العمال في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، أن جانباً أساسياً من المحاضرة يركز على تعريف العمال بقنوات التواصل الرسمية مع شرطة دبي، وتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.