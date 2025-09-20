Al Bayan
الإمارات

«الإمارات للموهوبين» تنتخب مجلس إدارتها وتعتمد الميزانية الجديدة

البيان

دبي
ضاحي خلفان خلال ترؤسه الاجتماع
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الـ16، الذي عُقد أول من أمس في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وأعضاء الجمعية.

وشهد الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد، على أن يتم توزيع المهام الأسبوع المقبل، فيما صادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق، ووافقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام المنتهي 2024.

إضافة إلى مناقشة الحساب الختامي واعتماد مشروع الميزانية الجديدة، واختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته، إلى جانب استعراض خطة العمل والبرامج المقررة لعام 2025.