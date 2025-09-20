اعتماد «استراتيجية دبي» خريطة طريق عالمية لرسم مستقبل القطاع البريدي

اختتمت، أمس، أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي - دبي 2025، الذي استضافته الإمارات على مدار أسبوعين في الفترة ما بين 8 - 19 سبتمبر الجاري.

وتوج المؤتمر بإجماع الدول الأعضاء على اعتماد استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي للفترة 2026 - 2029 تحت اسم «استراتيجية دبي»، والتي ستمثّل خريطة الطريق العالمية الجديدة لرسم ملامح مستقبلية للقطاع البريدي العالمي.

وترسيخ دوره في تسهيل الاتصال وتعزيز التجارة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أنماط الاستهلاك وقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتقنيات الرقمية حول العالم.

وتجسّد «استراتيجية دبي» الرؤية المشتركة للدول الأعضاء نحو بناء مجتمع عالمي أكثر ترابطاً وشمولاً واستدامة، من خلال شبكة بريدية ذكية ومبتكرة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاء اعتماد الاستراتيجية الجديدة بعد عمليات تشاورية هي الأكبر في تاريخ الاتحاد، شملت أكثر من 2200 مشاركاً من 192 دولة عضواً، ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، مما عزّز من شمولية الاستراتيجية وعمق التوافق حولها.

وشهد ختام المؤتمر إسناد عمليات متابعة تنفيذ محاور «استراتيجية دبي» إلى دولة الإمارات، التي ستتولى الإشراف على تنفيذها من خلال «خطة عمل دبي»، بصفتها رئيس المجلس الإداري للاتحاد للسنوات الـ 4 المقبلة.

والذي يتكون من 41 دولة عضواً ويُعنى بالإشراف على أنشطة الاتحاد ومعالجة المسائل التنظيمية والإدارية والقانونية، في استحقاق نوعي يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على قيادة التغيير وتحفيز التعاون العالمي بما يضمن حوكمة فعّالة لمستقبل القطاع البريدي العالمي.

كما فازت الدولة بعضوية مجلس العمليات البريدية في الاتحاد البريدي العالمي للدورة 2026 - 2029 بحصولها على تأييد 144 دولة، في إنجاز جديد يعكس مكانتها الريادية على الساحة الدولية، وذلك بعد انتخابها ضمن قائمة الدول الأعضاء في اللجنة البريدية التي تضم 48 دولة من أصل 192 دولة عضواً في الاتحاد.

ويُعد مجلس العمليات البريدية الهيئة الفنية المتخصصة التي تتولى الإشراف على تطوير السياسات التشغيلية والخدمات البريدية، وتعمل على توحيد المعايير وتحسين الجودة وتعزيز التكامل بين الشبكات البريدية في مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في بناء منظومة بريدية دولية أكثر كفاءة واستدامة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة سفن إكس (7X): «يمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس العمليات البريدية في الاتحاد البريدي العالمي تأكيداً واضحاً على ريادتها وقدرتها على إعادة صياغة مستقبل الخدمات البريدية واللوجستية على مستوى العالم.

ويُجسّد تنظيم الدورة الـ 28 للمؤتمر في دبي، إلى جانب قيادة تنفيذ «استراتيجية دبي»، التزام الدولة بدعم التوافق الدولي بما يسهم في تعزيز الاتصال والاستدامة والكفاءة.

كما يمنحنا التكليف الجديد برئاسة المجلس الإداري للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة صوتاً مؤثراً في عمليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، ويتيح لنا توجيه المرحلة المقبلة من السياسات والتقنيات التي ستُشكّل ملامح هذا القطاع الحيوي.

وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، سنواصل ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لتطوير الحلول المستدامة والتكنولوجيا الرقمية، وشريك موثوق في منظومة الاتحاد البريد العالمي».

وشهد المؤتمر إعادة انتخاب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، ماساهيكو ميتوكي، ونائبه، ماريان أوسفالد، لولاية جديدة تمتد لـ 4 سنوات، وهو ما يعكس رضا الدول الأعضاء عن أدائهما خلال الدورة الماضية، وثقتها في استمرارية نهج التطوير المؤسسي الذي يقوده الاتحاد.

وترتكز «استراتيجية دبي» للفترة 2026 - 2029 على رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التزام الدول الأعضاء بمعايير الجودة وتوسيع نطاق الوصول إلى وترسيخ نظام بريدي عالمي متكامل من خلال تطوير أطر تنظيمية وطنية فعالة.

كما تولي الاستراتيجية الجديدة أهمية خاصة لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة تتمحور حول احتياجات المتعاملين، والاستجابة لتغيرات قطاع التجارة الإلكترونية.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، قال طارق الواحدي، رئيس مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ 28 والرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «تمثل «استراتيجية دبي» تحولاً نوعياً في طريقة عمل القطاع البريدي العالمي».