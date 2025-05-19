«دبي الخيرية» تطلق حملة الأضاحي داخل الدولة وخارجها

توفير كساء واحتياجات العيد لـ1000 طفل من المستحقين

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إطلاق «حملة الأضاحي» لهذا لعام 1446هـ - 2025 بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفاً، عبر توفير لحوم الأضاحي، وكسوة واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، إضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى، وتستمر الحملة حتى عيد الأضحى المبارك.

إطلاق

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نطلق حملتنا السنوية للأضاحي مع قرب حلول الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، التي تعد أفضل الأيام للتنافس في عمل الخير».

ودعا السويدي «سفراء الخير في دولتنا الحبيبة الإمارات إلى المشاركة في حملة الأضاحي لدبي الخيرية للعام الحالي، من أجل ترك أثر طيب في حياة عشرات الآلاف من المستفيدين من الحملة في الإمارات و11 دولة عبر العالم».

مبادرة

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن الحملة ستركز في مبادرة الأضاحي على ذبح وتوزيع 7500 أضحية من الضأن يستفيد منها حوالي 37 ألفاً و500 مستفيد داخل الإمارات وخارجها.

ودعا المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها في الوقت المناسب وبأعلى معايير الجودة، من خلال التبرع بقيمة الأضحية المقدرة بـ650 درهماً داخل الدولة، في مقابل 350 درهماً لسعر الأضحية المقرر توزيعها خارج الدولة.

«حج البدل»

وذكر أحمد السويدي أن الحملة تشتمل على مبادرة «حج البدل»، وهي مبادرة تحمل بعداً خدمياً اعتادت دبي الخيرية توفيره لغير القادرين صحياً على أداء الفريضة، أو لمن أراد الحج عن أحد المتوفين من أرحامه، ويتم توفير هذه الخدمة بسعر رمزي يبلغ 3000 درهم، ويقوم به رجال من أهل الثقة الذين يتم التعامل معهم، وبذلك تضمن الجمعية أداء حج البدل على أكمل وجه.

وأشار أحمد السويدي إلى أن الحملة تتضمن مبادرة توفير كساء واحتياجات العيد، لـ1000 من أطفال أسر الأرامل والمطلقات داخل الدولة، وذلك من أجل تحسين معيشتهم وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لهم، وإدخال السرور قلوبهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن الحملة أيضاً، تنفيذ مجموعة أخرى من المبادرات الخيرية والإنسانية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية المتنوعة؛ مثل بناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوفير المياه وتمديد شبكاتها وحفر الآبار في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف، وتشييد المساجد، وتعزيز المشاريع التعليمية، ودعم مشاريع الأسر المنتجة، والرعاية الصحية للمرضى... وغير ذلك من المشاريع الإنسانية والتنموية.