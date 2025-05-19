تعاون بين «دبي للصحافة» و«IMI» لتطوير الخبرات الاحترافية

منى المرّي: الشراكة تدعم عملنا لتزويد الجيل الجديد من صنّاع المحتوى بالمهارات

أعلنت IMI، المجموعة الإعلامية العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاونها مع نادي دبي للصحافة ومشاركتها في قمة الإعلام العربي لعام 2025، المقرر عقدها تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، حيث يأتي هذا التعاون بصفتها شريكاً إعلامياً استراتيجياً، في خطوة تعكس التزام المجموعة بدعم تطور المشهد الإعلامي ورسم ملامح مستقبله.

وستنظم «المجموعة» جلسات وورشاً متخصصة في مقر القمة بمركز دبي التجاري العالمي، وبقيادة خبراء في أكاديمية IMI للإعلام، الذراع الرائد للمجموعة في مجال التدريب الإعلامي وتطوير المواهب والكفاءات، والتي سيتم تنظيمها بالتعاون مع نادي دبي للصحافة بهدف تنمية مهارات الأجيال الجديدة من الإعلاميين على مستوى المنطقة، مع التركيز على مواكبة المتطلبات المتجددة للمشهد الإعلامي الرقمي.

وستوفر الورش رؤىً وأفكاراً قيّمة مستمدة من تجارب واقعية في غرف الأخبار، فضلاً عن تسليط الضوء على أفضل الممارسات ضمن شبكة IMI العالمية.

وستركز الجلسات على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالسرديات البصرية، بالإضافة إلى إتقان مهارات تحرير المواد الخبرية خلال فترات الذروة، وغيرها من المواضيع والتوجهات المستقبلية.

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيس اللجنة المنظمة للقمة: «تشكل قمة الإعلام العربي منصة محورية لرسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي، من خلال تعزيز التعاون والابتكار والحوار بين أهم رموز وقيادات الإعلام في العالم العربي.

ولا شك في أن الشراكة مع مجموعة IMI وأكاديميتها للإعلام تدعم عملنا على تزويد الجيل الجديد من صنّاع المحتوى بالمهارات والخبرات والأفكار اللازمة للارتقاء بقدراتهم ومن ثم بمشهد الإعلام العربي».

من جانبه، قال راني رعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة IMI والشريك التشغيلي لشركة Redbird IMI: «يسرّنا المشاركة في هذا الحدث البارز الذي ينظمه نادي دبي للصحافة.

وبصفتنا شريكاً إعلامياً استراتيجياً، نؤمن في IMI بأهمية المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل قطاع الإعلام، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

ومن خلال الحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة عبر أكاديمية IMI للإعلام، نهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الإعلامية لمواكبة هذا التحول الجوهري الذي يشهده القطاع».

وسيقود ورش مجموعة IMI خلال القمة، نخبة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة من مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، بما في ذلك سكاي نيوز عربية، وذا ناشونال، والعين الإخبارية وCNN الاقتصادية، ما يمنح الحضور لمحة واسعة حول الاستراتيجيات والأدوات والتحليلات التي يستخدمها أبرز الصحفيين وصناع المحتوى في القطاع.

وتضم قائمة المدربين المشاركين عبدالله أبودياك، رئيس قسم التطوير (سكاي نيوز عربية)؛ وفاطمة المحمود، صحفي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي (ذا ناشونال)؛ وإيناس رفاعي، مساعد رئيس التحرير (ذا ناشونال)؛ وشانتال صليبا، مقدم أخبار وبرامج (سكاي نيوز عربية)؛ ولينة حسب الله، محرر (CNN الاقتصادية)؛ وفيصل بن حريز، رئيس أكاديمية IMI للإعلام؛ وفراس العلي، رئيس قسم البرامج والبودكاست (العين الإخبارية)؛ وأحمد قاسم، مقدم برامج ومراسل (سكاي نيوز عربية)؛ ودعاء فريد، محرر البودكاست (ذا ناشونال).

ومن المنتظر أن تستقبل قمة الإعلام العربي 2025 أكثر من 6000 مشارك من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين في مجال الإعلام وقادة الفكر وصناع المحتوى البارزين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.

تجدر الإشارة إلى أن IMI هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي، وتدير عملياتها في 15 دولة حول العالم.

وتضم محفظتها الإعلامية عدداً من العلامات البارزة، منها «سكاي نيوز عربية» والتي تعد جزءاً من شراكة مع شبكة سكاي البريطانية؛ بالإضافة إلى «ذا ناشونال»، و«العين الإخبارية»، و«CNN الاقتصادية»، كما تمتلك حصة أقلية في «Euronews».