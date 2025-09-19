«مورو» تستعرض حلول دعم الرعاية الصحية الذكية

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من هيئة الصحة بدبي ودبي الصحية في شركة «مورو»، التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وترأس وفد هيئة الصحة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام الهيئة، فيما ترأس وفد دبي الصحية الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية». وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والرعاية الصحية الذكية، والابتكار المستدام.

حضر اللقاء المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل جهودنا لتسريع مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي وتوفير بنية تحتية رقمية مستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير %100 من قدرة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «نسهم في دعم الريادة في استخدام التقنيات المتقدمة، تماشياً مع رؤية دبي وأهدافها المستقبلية في مجال الصحة الذكية، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يجتمع الابتكار الرقمي مع الاستدامة لتوفير خدمات أكثر كفاءة وأماناً.

ويُسعدنا التعاون مع هيئة الصحة بدبي و«دبي الصحية» لتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الصحة في الإمارة، وتطوير حلول متقدمة تعزز من جودة الخدمات الطبية، وتدعم أهدافنا المشتركة في بناء منظومة صحية مرنة ومستدامة».

من جانبه، قال الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: «تعكس هذه الزيارة التزام هيئة الصحة بدبي بالاستفادة من أحدث الحلول الرقمية لتعزيز استراتيجيتنا في الرعاية الصحية الذكية.

وقد أتاح لنا الاطلاع على مرافق «مورو» فرصة قيّمة لاستكشاف شراكات تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، وتوظيف تقنيات مبتكرة تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتضمن كفاءة أعلى في تقديم الخدمات الصحية للمتعاملين».

من جهته، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـدبي الصحية: «نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالي التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات، بما يدعم جهودنا في بناء منظومة صحية متكاملة، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا.

وتأتي زيارتنا لمرافق «مورو» انطلاقاً من التزامنا بتسريع وتيرة التحول الرقمي في منظومتنا الصحية، وتبني حلول طبية متقدمة تعزز جودة الرعاية المقدمة للمرضى».

جولة

وتضمّن برنامج الزيارة جولة ميدانية شاملة في مرافق «مورو»، شملت مركز البيانات الأخضر، ومركز الخدمات المدارة، ومركز عمليات الأمن السيبراني، ومركز المدن الذكية وإنترنت الأشياء، أعقبها عرض تقديمي قدّم لمحة عامة عن الخدمات الرقمية المتنوعة التي توفرها الشركة.