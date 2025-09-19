ملتقى لتوعية الشركات العقارية ومديري سكنات العمال بالجرائم الإلكترونية

نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الملتقى التوعوي الثاني للشركات العقارية، ومديري سكنات العمال، تحت شعار «كُن حلقة الوصل»، والهادف إلى نشر الوعي والمعرفة بخدمات شرطة دبي الأمنية، والتوعية بالجرائم الإلكترونية، والظواهر السلبية، والسلامة المرورية.

وافتتح العقيد عارف بيشوه مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليات الملتقى، الذي جرى تنظيمه في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من الضباط والموظفين، وممثلي أكثر من 250 شركة عقارية، ومديري سكنات العُمال.

وألقى العقيد عارف بيشوه كلمة الافتتاح، التي رحب فيها بالحضور في فعاليات الملتقى الثاني، الذي يأتي بعد نجاح فعاليات الملتقى الأول، مؤكداً أن الملتقى يتم تنظيمه في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر التوعية في مجالات الخدمات الشرطية والجنائية، والسلامة المرورية، بما ينعكس على تعزيز الأمن والأمان.

ولفت إلى حرص شرطة دبي على تكامل الأدوار مع كافة الشركاء، خاصة العاملين في المجال العقاري، لنقل الرسائل التوعوية التي تسهم في رفع مستوى المعرفة الأمنية لدى الموظفين والعمال، بما ينعكس على تعزيز منظومة الأمن والأمان في المجتمع، ومكافحة الظواهر السلبية والجريمة. وكرم العقيد عارف بيشوه عدداً من الشركات التي ساهمت في تعزيز الوعي الأمني لدى موظفيها وعمالها، مُثنياً على دور جميع الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وعقب كلمة الافتتاح، استمع ممثلو الشركات العقارية ومديرو سكنات العمال إلى شرح مُفصّل حول كيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي، على الرقم المجاني 999، في حال وجود حالة طارئة فقط، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS» المتعاملين على مدار 24 ساعة، ودون أي تدخل بشري، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي يوفرها تطبيق شرطة دبي الذكي.

كما استمعوا إلى شرح حول خدمة «عين الشرطة»، الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن، والحد من الجريمة، والإبلاغ عن المظاهر السلبية.