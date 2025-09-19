«نيابة دبي» تستعرض المشاريع المشتركة مع «إقامة دبي»

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وفداً من «إقامة دبي» برئاسة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بهدف مناقشة المشاريع المشتركة بين الجهتين، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز مسارات التعاون القضائي، وذلك دعماً لتطوير الخدمات وتحقيق التكامل الذي تنشده حكومة دبي في بناء منظومة عمل رائدة وعصرية.

حضر اللقاء، المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدو المدير العام وعدد من المحامين العامين والمستشارين وكبار القيادات التنفيذية.

وخلال الزيارة، جرى استعراض أهم المبادرات المشتركة بين الجهتين، والتي تسهم في تعزيز منظومة العدالة وتسهيل تبادل المعلومات والربط بين الجانبين لرفع كفاءة إجراءات العمل وتبادل الخبرات.

وقام الوفد بجولة في أرجاء مبنى واجهة الخور لنيابة دبي، حيث تعرف إلى بنيته المتطورة ومرافقه المبتكرة التي تدعم سير العمل وتواكب التحول الرقمي في القطاع القضائي، بما يجسد رؤية القيادة في بناء بيئة عمل حديثة ومهيأة لتحقيق الكفاءة والاحترافية.

وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات المؤسسية، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق أهداف حكومة دبي في الريادة، وتقديم خدمات متقدمة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للعدل وسيادة القانون.