بتوجيهات منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تعزز المشاركة المؤثرة للمرأة في التنمية

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثالث لعام 2025، برئاسة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله استعراض أبرز إنجازات المؤسسة خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادراتها المستقبلية، التي تواصل من خلالها أداء رسالتها الداعمة للمرأة في مختلف المجالات.

وأكدت منى المرّي أن البرامج العديدة التي نظمتها وستنظمها مؤسسة دبي للمرأة خلال العام الحالي، بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تجسد التزامها الراسخ بدعم جهود الدولة لتعزيز المشاركة المؤثرة للمرأة في مختلف مسارات التنمية من خلال تبني السياسات والتشريعات الداعمة وبرامج تبادل واكتساب الخبرات.

مشيرة إلى حرص المؤسسة على تطوير برامج قيادية تتسم بالمرونة والقدرة المتجددة على مواكبة التغيرات المتسارعة لمتطلبات سوق العمل والتعامل مع التحديات المستقبلية.

وثمنت منى المرّي توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج المتقدمة لتشمل أكبر عدد ممكن من القيادات النسائية الواعدة بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي، بما يساعد على استثمار الفرص القيادية التي تتيحها الدولة للمرأة في جميع القطاعات.

مشيرة إلى أن هذه الجهود تترجم الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في تقديم نموذج ريادي عالمي للتنمية المستدامة التي ترتكز على التنوع وتكافؤ الفرص.

وقالت إن الفترة الماضية من العام الحالي كانت مميزة بإطلاق مبادرات نوعية وتنفيذ برامج وورش عمل تعزز الصحة النفسية والمهارات القيادية للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن التنظيم الناجح لمنتدى المرأة الإماراتية يوم 28 أغسطس الماضي قد أرسى معايير عمل جديدة في مسيرة المؤسسة بما يعزز جهودها الداعمة للمرأة وتسليط الضوء على نجاحاتها بكافة القطاعات.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من: هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي.

هدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبدالرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

وقدمت نعيمة أهلي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، عرضاً خلال الاجتماع بأبرز المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم الدورة الأولى لمنتدى المرأة الإماراتية.

تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية»، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين وأكثر من 700 من القيادات التنفيذية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، وشهد المنتدى تنظيم 10 جلسات حوارية تحدث فيها وزراء ومسؤولون وقيادات ملهمة.

وتطرق العرض إلى تنظيم برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية، بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، بمشاركة 26 قيادية إماراتية في المستويات الإدارية المتوسطة من 13 جهة حكومية وشبه حكومية، بهدف بناء قيادات مستقبلية مؤهلة تسهم بفعالية في جهود التنمية والتطوير بمختلف المجالات وتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات عالمياً.

كما واصلت المؤسسة في الفترة الماضية تنظيم عدة فعاليات وورش عمل في إطار برنامج «تمكين بلس» الذي تشارك فيه 19 من رئيسات اللجان النسائية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي على مدى عام كامل، بهدف تعزيز التفكير التحليلي ومهارات اتخاذ القرار لديهن وتزويدهن بأدوات القيادة الفعالة، حيث تم تنظيم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مدرسة لندن للأعمال وأنشطة تدريبية للمشاركات في البرنامج بالتعاون مع مركز سول آرت.

وأشارت نعيمة أهلي إلى أن هذا البرنامج الذي انطلق في شهر يونيو الماضي يتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية في فن القيادة، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مهارات التواصل في المحافل المهنية والاجتماعية داخل وخارج الدولة.

مشاريع مستقبلية

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على المبادرات والبرامج المستقبلية التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة القادمة من العام الحالي والهادفة إلى الارتقاء بالمرأة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات الوظيفية، ومنها تنظيم برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية» في شهر أكتوبر القادم.

والذي يهدف إلى التمكين الإعلامي للقيادات النسائية بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي في دبي، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وذلك في إطار بنود مذكرة التعاون التي وقعها الجانبان خلال الدورة الأخيرة لقمة الإعلام العربي التي عقدت في شهر مايو الماضي.

